Desde el inicio del Apertura 2025 se dio a conocer que el Club América tenía interés de llevarse a Agustín Palavecino, sin embargo, se mencionó que el jugador ya tenía un acuerdo de palabra y es que en ese tiempo Fernando Gago, quien era el DT quería que fuera uno de los jugadores que se mantuviera en su plantilla, por lo que no le dieron salida.

Sin embargo, en este semestre las cosas se han complicado porque hay otro clubes como Cruz Azul que se están metiendo fuertemente a la pelea por el futbolista. En el caso de La Máquina, su mayor problema ahora es que no han liberado una plaza de extranjero para poder sumarlo, pero es algo que podría cambiar de un día a otro.

¿Cuál sería el 3×1 de América por Palavecino?

Es por eso que de acuerdo con 365scores, el Club América estaría haciendo todo lo posible para poder llegar a un acuerdo con Necaxa para que se pueda hacer este trato, pero el problema es que desde la directiva azulcrema están planeando una propuesta que implica un 3×1 hacia la escuadra hidrocálida y que no ha sido respondida.

La misma fuente menciona que Franco Rossano y Cristian Calderón que son ahora jugadores en préstamo con los Rayos serían parte de esta transacción, pero eso no sería todo, sino que no sólo estarían llegando un par de mexicanos, puesto que tienen contemplado también a un futbolista extranjero para que se completen esos 8 millones de dólares que se piden por Palavecino.

Confirman que entre las opciones que se suman a los No Formados en México están la de Javairo Dilrosun, Víctor Dávila e Igor Lichnovsky. Esta sería la razón por la cual ninguno de estos ha sido baja del equipo hasta el momento, ya que se espera que en los próximos días se concrete una posible respuesta, pero el Rayo aún no da respuesta a la oferta de las Águilas.

En síntesis