El canterano del América convirtió el primer gol de su carrera en su tercer encuentro con Las Águilas.

Este domingo el América logró una buena victoria en la Liga MX tras ganarle por 3-0 a Santos Laguna. Guillermo Almada le ha dado minutos a algunos canteranos de Las Águilas y quien más le ha respondido es Alejandro ‘Coco’ Cárdenas, quien convirtió el tercer gol del juego.

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El delantero de 20 años anotó en el Apertura 2026 después de recibir un pase de ‘Chiquito’ Sánchez en el minuto 90. Este fue el primer gol de ‘Coco’ Cárdenas en su carrera profesional y no solo fue un momento emocionante para él sino también para su familia.

La familia del canterano del América estuvo presente en el Estadio Azteca y luego se viralizó un video del abrazo que se dio ‘Coco’ Cárdenas con sus seres queridos tras el partido. “Ver a tanta gente emocionarse por una jugada de tu hijo es algo inexplicable“, dijo su madre en ESPN.

"HOY ME DIJO QUE IBA A METER GOL" 🤩



🥹 La familia de Alejandro Cárdenas no pudo ocultar su emoción y orgullo de ver a su hijo meter su primer gol con el América. pic.twitter.com/nrtnHLJUyT — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 3, 2026

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“Pues es el resultado de tanto esfuerzo. Era el sueño de mi hijo, meter un gol con el América. Él me decía ‘papá, voy a llegar’ y hoy hablando con él me dijo ‘papá, voy a meter gol’. Tiene una mentalidad impresionante. Siempre me ha dicho que iba a lograr al futbol profesional pase lo que pase”, comentó el padre del futbolista del América.

“Lo hemos hablado. Este es un pasito nada más, llegó pero ahora lo importante es todo lo que viene“, agregó su progenitor. En su tercer partido con Las Águilas, Guillermo Almada le dio la confianza a Alejandro Cárdenas y el joven mexicano convirtió su primer gol con el club azulcrema.

En síntesis

América venció 3-0 a Santos Laguna en la jornada del torneo Liga MX.

venció 3-0 a Santos Laguna en la jornada del torneo Liga MX. Alejandro Cárdenas anotó al minuto 90 su primer gol como futbolista profesional.

anotó al minuto 90 su primer gol como futbolista profesional. La familia de Alejandro Cárdenas se emocionó y habló sobre el joven.