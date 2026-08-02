Monterrey ganó dos partidos y perdió uno en las primeras tres jornadas de la Liga MX. Matías Almeyda todavía no le dio minutos a varios jugadores.

Rayados consiguió este sábado su segunda victoria en el Apertura 2026 después de ganarle por 2-0 a Atlas con goles de Diego Rossi y Lucas Ocampos. Ahora Monterrey tendrá que cambiar su foco y concentrarse en la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026.

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El equipo de Matías Almeyda le ganó a Santos Laguna y a Atlas y perdió con Necaxa en la Liga MX. La mayoría de los futbolistas lograron sumar minutos en este inicio de temporada, pero hay otros ocho jugadores que por distintos motivos aún no fueron considerados.

La lista de jugadores

Érick Aguirre : El lateral derecho sufrió una lesión muscular y es por eso que Matías Almeyda todavía no pudo contar con el defensa. Pero el mexicano ya está recuperado y se espera que regrese pronto.

: El lateral derecho sufrió una lesión muscular y es por eso que Matías Almeyda todavía no pudo contar con el defensa. Pero el mexicano ya está recuperado y se espera que regrese pronto. Esteban Andrada : El portero argentino todavía tiene que cumplir con la suspensión que recibió tras la pelea que protagonizó cuando estaba con el Zaragoza y por eso no ha formado parte en las convocatorias.

: El portero argentino todavía tiene que cumplir con la suspensión que recibió tras la pelea que protagonizó cuando estaba con el Zaragoza y por eso no ha formado parte en las convocatorias. César Garza: El canterano de Rayados regresó en este mercado tras un semestre en Pumas y aún no sumó minutos, aunque sí se ha sumado a las nóminas de Matías Almeyda.

Esteban Andrada todavía está suspendido (Getty Images)

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César Ramos : El portero mexicano volvió después de estar un año a préstamo en Atlas y hasta el momento es el arquero suplente de Rayados.

: El portero mexicano volvió después de estar un año a préstamo en Atlas y hasta el momento es el arquero suplente de Rayados. Javier Casillas : El defensa de 25 años regresó tras una temporada en Venados FC y todavía no ha formado parte de ninguna convocatoria en el Apertura 2026.

: El defensa de 25 años regresó tras una temporada en Venados FC y todavía no ha formado parte de ninguna convocatoria en el Apertura 2026. Omar Galvez : El canterano de 20 años es otro jugador que aún no sumó minutos con Monterrey. El centrocampista estuvo en el banquillo ante Santos Laguna en el debut y todavía no ha ingresado.

: El canterano de 20 años es otro jugador que aún no sumó minutos con Monterrey. El centrocampista estuvo en el banquillo ante Santos Laguna en el debut y todavía no ha ingresado. Cristian Reyes : El extremo de 20 años estuvo en las convocatorias contra Santos Laguna y Necaxa, pero no sumó minutos y frente a Atlas no hizo el viaje con el equipo.

: El extremo de 20 años estuvo en las convocatorias contra Santos Laguna y Necaxa, pero no sumó minutos y frente a Atlas no hizo el viaje con el equipo. Sebastián Rodríguez: El joven de 18 años que está a préstamo en Rayados procedente del Houston Dynamo todavía no estuvo presente en ninguna convocatoria de Matías Almeyda en la temporada.

Varios de estos futbolistas seguramente tengan oportunidades en los próximos días considerando que comienza la Leagues Cup y que Rayados jugará muchos partidos con poco descanso. Monterrey se enfrenta con Orlando City, Inter Miami y Nashville en la primera fase de la competición continental.

En síntesis

Monterrey venció 2-0 a Atlas con goles de Diego Rossi y Lucas Ocampos.

venció 2-0 a Atlas con goles de Diego Rossi y Lucas Ocampos. Matías Almeyda mantiene a ocho futbolistas sin sumar minutos en el Apertura 2026.

mantiene a ocho futbolistas sin sumar minutos en el Apertura 2026. Esteban Andrada no juega por cumplir una suspensión tras su paso por el Zaragoza.