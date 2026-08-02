La tarde del Estadio Azteca no pudo ser más redonda para el Club América: goleada y liderato al final de la jornada para un equipo que aún no ha jugado con refuerzos. Con la misma base del torneo pasado y con la mano de Guillermo Almada, las ‘Águilas’ volvieron a ganar, están invictas y alcanzaron la punta del campeonato

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La primer buena noticia del juego había sido que Henry Martin se reencontró con el gol luego de un año, una señal de que el día se encaminaba a terminar con final feliz. Todo mejoró aún más con el regreso de Brian Rodríguez, que se lució este domingo en su retorno al campo de juego y al primer equipo del conjunto azulcrema.

El atacante uruguayo venía de estar ausente por licencia y por lesión en los últimos partidos, y en esta vuelta se despachó con un verdadero golazo para ampliar la ventaja. El charrúa ingresó a falta de veinte minutos, que le alcanzaron para desequilibrar y anotar su nombre en el marcador en el juego de la J3 del Apertura 2026.

Luego de la victoria del Club América ante Santos Laguna donde entró y de inmediato marcó la diferencia, Brian Rodríguez se acordó de aquellos quienes lo señalaron. En sus redes sociales lanzó un mensaje desafiante para sus ‘haters’ y cargó contra ellos, después de haber recibido algunas críticas este último mes, en el inicio de la Liga MX.

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Recientemente, parte de la afición lo había apuntado por considerar que se tomó ‘tiempo de más’ para volver a jugar, especulando con una posible transferencia al exterior. Hubo muchos rumores y trascendidos en torno al futuro de Brian Rodríguez, y un sector del público del América miró de reojo al jugador por la demora en su retorno.

A ese grupo de fanáticos que el futbolista consideró sus detractores, les escribió unas palabras citando el video de su gol de este sábado ante Santos Laguna en el Estadio Azteca. “Sigan dudando y hablando del profesional que soy! Seguiré demostrando donde más me gusta, en la cancha”, disparó Brian Rodríguez en su cuenta pública de la red social Instagram.

El futbolista de la Selección Uruguaya quedó muy dolido por las cosas que se dijeron en el mundo América respecto a su compromiso con el equipo y quiso callar bocas. Por el momento, no tiene encaminada una salida y Guillermo Almada cuenta con él para los desafíos que vienen la próxima semana por Leagues Cup. Deberá seguir demostrando en la cancha, como él mismo aclama.