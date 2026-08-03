Antonio Mohamed opinó sobre el debut de Federico Viñas con Toluca: “Nos va a ayudar”

Federico Viñas ingresó en el minuto 58 frente a Necaxa e hizo su debut con Toluca. Antonio Mohamed habló del uruguayo.

Toluca le ganó por 3-1 a Necaxa este domingo y el equipo de Antonio Mohamed pudo recuperarse después de sufrir dos derrotas consecutivas, primero contra Pumas en el Apertura 2026 y luego en el Campeón de Campeones frente a Cruz Azul.

Publicidad

Además del triunfo de los Diablos se dio la buena noticia del debut de Federico Viñas, el flamante fichaje de Toluca en este mercado. Después del partido contra Necaxa, Antonio Mohamed se mostró contento con el ingreso del uruguayo y lo que espera de él.

Antonio Mohamed sobre Federico Viñas

“Bien, entrenó tres días con nosotros y con los chicos con los que jugó hoy no había entrenado, así que prácticamente no se conocían. Era importante que entrara, tomara minutos, se adaptara a la altura y a la cancha. Lo hizo bien, nos va a ayudar mucho a futuro“, comentó el técnico.

Federico Viñas debutó con Toluca este domingo (Getty Images)

Publicidad

Federico Viñas ingresó en el minuto 58 del partido contra los Rayos y, si bien la idea no es apurarlo, Toluca necesitaría que el uruguayo se adapte rápido debido a la ausencia de Paulinho. El portugués todavía no ha podido jugar partidos en este inicio de temporada por estar lesionado.

Federico Viñas jugó las últimas dos temporadas en el Real Oviedo, donde convirtió 10 goles en 53 encuentros. Una vez que se cortó el préstamo con el conjunto español, el uruguayo fue vendido de Club León a Toluca.

Los próximos partidos de Toluca

Ahora el equipo de Antonio Mohamed comienza un nuevo desafío, la Leagues Cup 2026. El club escarlata se enfrenta con Seattle Sounders, LAFC y Dallas FC en una de las zonas más complicadas de la competición.

Publicidad

En síntesis