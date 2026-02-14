Brian Rodríguez es considerado una de las principales figuras para André Jardine de cara a lograr los objetivos de la temporada, que son el de ganar el Clausura 2026 y la Concachampions. Sin embargo, en las últimas horas entró el miedo en el América por una oferta por el uruguayo.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, el CSKA Moscú ofertó 11 millones de dólares para adquirir a Brian Rodríguez. Si bien en la Liga MX el mercado de fichajes ya se cerró, en Rusia el mismo finaliza el próximo 19 de febrero y es por eso que todavía pueden intentar adquirir jugadores.

La decisión del América con Brian Rodríguez

No obstante, más allá de que el América recibiría un gran dinero por dicha propuesta, Carlos Ponce de León, director del Diario Récord, reveló que el club azulcrema decidió rechazar la oferta del CSKA Moscú por Brian Rodríguez.

El comunicador detalló que, si bien en Coapa seducía la oferta del conjunto ruso, mantuvieron la promesa con el uruguayo que es que siga en el América hasta el Mundial 2026 y que la idea después sí sería venderlo cuando su cotización se eleve, suponiendo que Brian Rodríguez muestre un buen nivel en el torneo.

Brian Rodríguez se quedaría en el América (Getty Images)

Asimismo, el extremo charrúa tiene la intención de quedarse en Las Águilas y su cláusula de rescisión es de más de 20 millones de dólares. De esta manera, salvo que la situación cambie de manera repentina, Brian Rodríguez continuará en el América al menos hasta el verano.

Brian Rodríguez disputó hasta el momento 135 partidos con el club azulcrema, donde convirtió 33 goles y brindó 22 asistencias en total. El uruguayo es tricampeón con el América e intentará sumar más títulos antes de despedirse del país.

En síntesis