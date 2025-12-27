Desde que Santiago Baños hizo la venta de Richard Sánchez a medio torneo, la afición no estuvo muy de acuerdo con la decisión, pero al final le agradecieron lo vivido en el tricampeonato y lo dejaron ir. Sin embargo, el paraguayo no sabía lo que estaría viviendo cuando se fuera de la escuadra y la verdad es que le salió peor la jugada.

Si bien, no era considerado como uno de los elementos titulares de André Jardine, en los momentos más importantes requirió de él y supo resolver en su momento, pero se fue en busca de más minutos, pero lamentablemente no resultó de la manera en la que esperaba y sin tanto jugar en Racing, ahora es transferible.

¿Por qué podría regresar Richard Sánchez?

De acuerdo con los medios locales en Avellaneda, se ha dado a conocer que con la dirección técnica de Gustavo Costas el futbolista no tendría posibilidades de disputar buena cantidad de partidos como esperaba, por lo que la directiva lo puso como transferible, y ahora el plan es que encuentre un nuevo plantel lo antes posible.

Tiene contrato con la escuadra, pero hay un nuevo problema y es que este sábado se dio a conocer la noticia por parte del equipo que Costas, el técnico que no le ha dado el espacio suficiente al “Cachorro”, renovó hasta el 2028 con la escuadra de Racing, por lo que ahora la situación se le complica un poco más por esta decisión.

Ahora se abre la oportunidad de que el jugador pueda volver con la escuadra azulcrema porque en el Nido las cosas no andan bien y con los gastos por el Mundial en el Estadio Azteca (Banorte) es probable que requiera no invertir mucho y conseguir a elementos que saben que tienen calidad y les podrían ser funcionales como Sánchez.

