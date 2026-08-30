Se reprograma el América vs Xolos de la Jornada 7

En el calendario oficial que se reveló al inicio del Apertura 2026, en la Jornada 7 el Club América tendría que enfrentarse ante el Club Tijuana, la escuadra azulcrema recibiría a los Xolos en el Estadio Azteca el próximo sábado 5 de septiembre, sin embargo, durante el partido de ayer, se reveló que este partido tendría que reprogramarse.

Publicidad

¿Por qué se reprograma el partido?

Hay que recordar que los de Coapa están en las Semifinales de la Leagues Cup, la cual tendrán que disputarla la siguiente semana. Sin embargo, si gana o no, tendrá que disputar un partido más, ya sea la Gran Final o la pelea por el tercer puesto. Ante la actividad internacional, el partido ante los fronterizos por ello tendría que ser reprogramado.

El día de ayer también jugó el conjunto rojinegro, por lo que en la conferencia de prensa se le cuestionó a Sebastián Abreu sobre este cambio, por lo que el mismo estratega dejó en claro que sí habrá una nueva fecha para este enfrentamiento, pero que todavía estaría por confirmarse por parte de la Liga MX, aunque tenían una fecha posible.

¿Cuándo se jugará el América vs Tijuana?

El juego, según el “Loco” se estaría disputando el próximo miércoles 9 de septiembre. El tema es que aún no se conoce el horario en el que se estaría modificando y es que seguramente se tendría que tomar en cuenta el tema de las entradas, puesto que no es lo mismo un fin de semana a jugar a mitad de la misma.

Publicidad

Se espera que en esta semana se haga ya oficial el nuevo horario de acuerdo con lo mencione la Liga MX. También tendrán que ajustar los demás duelos de los conjuntos participantes, por lo que esta sería una fecha prevista, pero dependiendo de lo que decidan los demás clubes se determinara el final para los azulcremas.

En síntesis