Xolos y América se enfrentan por la Jornada 7 y aún faltan varios días, pero Sebastián Abreu ya se refirió al duelo ante Las Águilas.

Xolos le ganó por 2-0 a Pumas este viernes con un doblete de Gilberto Mora y, con este triunfo, Tijuana estira su gran momento para ubicarse actualmente 2° en la tabla del Apertura 2026. Después del partido, Sebastián Abreu ya habló del próximo juego ante el América.

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El entrenador uruguayo comentó que ya le ganaron a Tigres, Cruz Azul y Pumas en la Liga MX y que ahora se les viene América, un rival más que complicado, y además Sebastián Abreu bromeó pidiendo por favor que la directiva azulcrema venda a Brian Rodríguez.

“Ahora hay que prepararnos para otro grande como América, que viene siendo imbatible, intratable, muy difícil. Guille (Almada) le ha dado esa impronta de carácter que tienen sus equipos”, comenzó diciendo el técnico de Xolos en conferencia de prensa.

“América tiene un Brian (Rodríguez) muy desequilibrante de manera espectacular. Ojalá que lo vendan antes de que juguemos, pero indudablemente sabemos que tenemos que prepararnos para otro gran desafío”, concluyó Sebastián Abreu en su comentario acerca del América.

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Sebastián Abreu ya piensa en el América.



🗣️ “Ahora hay que prepararnos para otro grande como América, que viene siento imbatible, intratable, muy difícil. Guille le ha dado esa nota de carácter”.



🗓️ Sobre la posible modificación de fecha: “Puede ser el miércoles 9”. https://t.co/UoOhFU5Geu pic.twitter.com/jiuDCjNw91 — PressPort (@PressPortmx) August 29, 2026

El Ajax de los Países Bajos ha pujado en los últimos días para fichar a Brian Rodríguez, pero aún no ha habido un acuerdo aunque la directiva azulcrema está dispuesta a transferirlo por una buena suma de dinero.

¿Cuándo se enfrentan?

El partido entre Xolos y Las Águilas está programado para el próximo sábado 5 de septiembre, pero todo indica que será reprogramado debido a que el América jugará la final o el encuentro por el tercer puesto de la Leagues Cup. Además el equipo de Guillermo Almada todavía no jugó su partido por la Jornada 6 y lo hará este sábado ante Puebla.

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En síntesis