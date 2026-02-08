El mercado de pases de la Liga MX entra en su etapa final y las directivas, junto a los entrenadores, terminan de delinear las llegadas y salidas de los equipos de cara al primer semestre del 2026. Cabe recordar que la misma cerrará el próximo 9 de febrero.

Uno de los equipos que sigue inmerso en la búsqueda de fichajes hasta último momento es América, que en los últimos días avanzó por un futbolista de Sudamérica. Se trata del volante Vinicius Lima, brasileño de 29 años que se desempeña en Fluminense.

El jugador se sumaría a otros dos brasileños que acaban de llegar, Raphael Veiga desde Palmeiras y Rodrigo Dourado desde Atlético San Luis. Estos dos jugadores, sumado al propio entrenador, André Jardine, también oriundo de Brasil, desataron una serie de memes en las redes sociales, sobre todo en ‘X’.

Allí, los aficionados de las Águilas bromearon por la cantidad de futbolistas que arribaron al club desde Brasil. Incluso, reportes indican que el club negocia por otro jugador del Flu, Gabriel Fuentes, por lo que podrían ser tres futbolistas desde Brasil contratados en la misma ventana de transferencias. Sin embargo, cabe añadir que Fuentes es colombiano.

Los memes de la llegada de Vinicius Lima a América

