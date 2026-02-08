Es tendencia:
logotipo del encabezado
Club América

Los mejores memes de la posible llegada de Vinicius Lima al Club América

Los aficionados de las Águilas se expresaron con memes en redes sociales por la posible llegada del volante brasileño al equipo.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Los aficionados de América se expresaron con memes por la posible llegada de Vinicius Lima al equipo
© Getty ImagesLos aficionados de América se expresaron con memes por la posible llegada de Vinicius Lima al equipo

El mercado de pases de la Liga MX entra en su etapa final y las directivas, junto a los entrenadores, terminan de delinear las llegadas y salidas de los equipos de cara al primer semestre del 2026. Cabe recordar que la misma cerrará el próximo 9 de febrero.

Publicidad

Uno de los equipos que sigue inmerso en la búsqueda de fichajes hasta último momento es América, que en los últimos días avanzó por un futbolista de Sudamérica. Se trata del volante Vinicius Lima, brasileño de 29 años que se desempeña en Fluminense.

Tweet placeholder

El jugador se sumaría a otros dos brasileños que acaban de llegar, Raphael Veiga desde Palmeiras y Rodrigo Dourado desde Atlético San Luis. Estos dos jugadores, sumado al propio entrenador, André Jardine, también oriundo de Brasil, desataron una serie de memes en las redes sociales, sobre todo en ‘X’.

Publicidad

Allí, los aficionados de las Águilas bromearon por la cantidad de futbolistas que arribaron al club desde Brasil. Incluso, reportes indican que el club negocia por otro jugador del Flu, Gabriel Fuentes, por lo que podrían ser tres futbolistas desde Brasil contratados en la misma ventana de transferencias. Sin embargo, cabe añadir que Fuentes es colombiano.

Los memes de la llegada de Vinicius Lima a América

Henry Martín de titular en el América vs Rayados: ¿Desde cuándo no iniciaba un 11 y cómo le fue aquella vez?

ver también

Henry Martín de titular en el América vs Rayados: ¿Desde cuándo no iniciaba un 11 y cómo le fue aquella vez?

Publicidad
Publicidad
Publicidad

En síntesis

  • El volante brasileño Vinicius Lima, de 29 años, negocia su incorporación al Club América.
  • Las Águilas ya ficharon a los brasileños Raphael Veiga y Rodrigo Dourado para el Clausura 2026.
  • La afición publicó memes en redes sociales por la gran cantidad de fichajes brasileños contratados.
Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Y la mermelada? Los mejores memes de México 4-1 Chile por el Mundial Sub-20
Mundial Sub 20

¿Y la mermelada? Los mejores memes de México 4-1 Chile por el Mundial Sub-20

Toluca 6-2 Rayados: los mejores memes del gran partido del miércoles
Liga MX

Toluca 6-2 Rayados: los mejores memes del gran partido del miércoles

Los mejores memes de PSG 5-0 Inter por la final de la UEFA Champions League
Champions League

Los mejores memes de PSG 5-0 Inter por la final de la UEFA Champions League

América negocia para sumar otro futbolista de Fluminense
América

América negocia para sumar otro futbolista de Fluminense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo