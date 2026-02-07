Desde que inició el torneo hemos visto que Henry Martín trabajó algunos días por separado de sus compañeros en el Club América y con el paso del tiempo se fue reincorporando en los entrenamientos. Jugó sus primeros minutos ante Atlético de Morelia en un duelo amistoso y hoy ante Rayados, Gibrán Araige confirmó que regresa a la titularidad.

Publicidad

Publicidad

La “Bomba” es una pieza importante para el equipo, ya que es el máximo anotador que tiene la plantilla. Con algunos jugadores se intentó mitigar su ausencia, pero lamentablemente no ha funcionado de esa manera. Fue así que la necesidad de recuperar al capitán azulcrema era cada vez más constante y hoy será ese día.

André Jardine hoy le daría la oportunidad a Henry de aparecer en el 11 inicial y es que tomemos en cuenta que anteriormente el futbolista ingresaba y a los pocos minutos tenía que salir porque se resintió. El de hoy, como en esas ocasiones, también eran duelos importantes, por lo que sería la única preocupación que se tiene en la afición.

La última titularidad de Henry Martín

La última vez que el delantero comenzó un partido fue el 9 de agosto del 2025, es decir en la J4 del torneo anterior. En esa ocasión el equipo azulcrema venció 1-0 a Querétaro con un gol de Dagoberto Espinoza. Al minuto 75 Víctor Dávila ingresó por Henry, después de que “La Bomba” fallara un penal al minuto 45, algo amargo para el futbolista.

Publicidad

Publicidad

Desde ese encuentro, el yucateco no ha podido disputar una titularidad debido a su tendinitis. Es muy probable que ahora el futbolista tras su desarrollo con el equipo ya tenga una mejor condición y estos accidentes que han pasado en otros duelos no le sucedan de nuevo y se pueda ver jugando los 90 minutos de duelos intensos como el de hoy.

ver también ¿Juega Raphael Veiga? Las alineaciones de América vs. Monterrey por el Clausura 2026 de la Liga MX

En síntesis