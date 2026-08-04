Mientras América podría vender por 12 millones a Brian Rodríguez, el dinero que ofrecerá por Jaminton Campaz

Las Águilas buscan adquirir la ficha del colombiano que se encuentra en Argentina por una cifra inferior a la que venderían al uruguayo.

América podría sufrir una baja muy importante en este mercado de pases. Desde Brasil pusieron sus ojos en Brian Rodríguez y Cruzeiro avanzó con fuerza para intentar quedarse con el extremo uruguayo, uno de los futbolistas más desequilibrantes que tiene el plantel de Guillermo Almada.

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El periodista César Luis Merlo reveló que el conjunto brasileño ya presentó una oferta formal por el atacante azulcrema. La propuesta es de 10 millones de dólares fijos más otros 2 millones en objetivos, una cifra que ahora deberá analizar la directiva de las Águilas para definir si abre la puerta a una posible negociación.

Horas antes de que se conociera la oferta que llegó a Coapa por Brian Rodríguez, también salió a la luz que el América ya estaba trabajando en la búsqueda de un futbolista con características similares. Todo indica que la directiva se movió con anticipación y ya tendría identificado al posible reemplazante del uruguayo.

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El elegido es Jaminton Campaz, atacante colombiano que actualmente milita en Rosario Central, del futbol argentino. El cafetero viene de disputar el Mundial 2026 y es uno de los jugadores más destacados de la plantilla del conjunto rosarino.

De acuerdo con la información publicada por Diario Récord, la dirigencia del América estaría dispuesta a presentar una oferta de entre 7 y 10 millones de dólares para quedarse con la ficha de Campaz. La operación dependerá, en gran parte, de lo que ocurra con el futuro de Brian Rodríguez y de si finalmente se concreta su salida.

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Rosario Central no dejará salir fácilmente a Jaminton Campaz

En Rosario Central no tienen intenciones de desprenderse de Jaminton Campaz con facilidad. El colombiano es una pieza clave dentro del equipo y la dirigencia considera que su continuidad será fundamental para afrontar una temporada exigente, en la que el club tendrá importantes desafíos tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

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