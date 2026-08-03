La polémica presión de Brian Rodríguez al América

Hace unos minutos, César Luis Merlo dio a conocer de manera oficial que Cruzeiro habría lanzado su tercera oferta al Club América por Brian Rodríguez donde pone en la mesa 10 millones de dólares de manera fija más 2 MDD por objetivos. Sin embargo, se ha hecho viral un video en el que el propio “Rayito” estaría metiendo presión.

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¿Brian Rodríguez no estaba lesionado?

En menos de una semana, el futbolista de las Águilas se recuperó de una lesión que supuestamente tardaría cerca de un mes. Por lo menos así lo informó León Lecanda de ESPN. El futbolista azulcrema apareció ante Santos Laguna y concretó una anotación por la cual tuvo una celebración inesperada y que en el momento pocos entendieron.

El polémico festejo del “Rayito”

Aunque en el video no se ve con claridad, hay quienes han señalado que el jugador hace una supuesta señal de “firma”, como ejerciendo presión a la directiva del Club América para que lo dejen irse al cuadro de Cruzeiro, después de que en mercados anteriores no pudiera salir del conjunto por negativas del equipo e incluso por falsas ofertas.

Algunos aficionados no piensan que el festejo del “Rayito” tuviera ese significado, aunque con el contexto que se filtró estos días, podría ser real. Y es que cabe mencionar que hace unos días, la misma fuente mencionaba que había sondeos por los tres jugadores que no habían disputado minutos después del Mundial (Brian, Alejandro Zendejas e Israel Reyes).

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¿Qué quiere el América?

Con ello, se dudaba que por lo menos dos de ellos no jugaran por lesiones, sino más bien por lo que se esperaba de su futuro. Con el regreso de Rodríguez en una sorpresiva recuperación, se pone a pensar que esto sería una realidad. Sobre todo si le añadimos que Récord reveló que la directiva de Ollamani no dejaría salir a sus futbolistas a menos de que hubiera una oferta muy buena.

La fuente revelaba que tendrían que estar por arriba de 7 millones de dólares para que se concretara, con lo mencionado por Merlo el día de hoy, estaría todo listo para que lo dejaran ir, por ello habría lanzado esa señal después de su anotación. Juntando todas las piezas, esto podría ser un tema interno que tendrán que superar en los próximos días.

El posible reemplazo de Brian

Por su parte, Julio Ibáñez de TUDN, ya habría mencionado que Jaminton Campaz sería refuerzo del equipo en caso de que Brian se fuera. Ante esto, el paso a concretar sería la llegada de este nuevo fichaje, para que así por fin le puedan dar salida al “Rayito” y termine su paso con el Club América, al que ya ha pretendido dejar desde hace varios torneos.

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En síntesis