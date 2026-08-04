La Leagues Cup 2026 se pone en marcha este martes 4 de agosto. Es decir que se disputarán numerosos partidos entre equipos de la Liga MX y la MLS en busca del título. La liga del país vecino ya tenía muchas figuras y en este mercado se han sumado otras más.
Lionel Messi es la cara visible de la MLS desde su llegada en julio de 2023 y Atlético de San Luis, Rayados y Club León se enfrentarán con el argentino. A falta de 28 días para que cierre el mercado de la liga norteamericana se produjeron ocho nuevas llegadas de figuras de renombre.
Las ocho nuevas figuras de la MLS
- Antoine Griezmann: El francés finalizó su contrato con el Atlético de Madrid y firmó como agente libre en Orlando City, equipo que se enfrentará con Rayados, Atlético de San Luis y Club León.
- Robert Lewandowski: Después de quedar libre en el Barcelona, el delantero de 37 años fichó por el Chicago Fire. El polaco se cruzará con Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul.
- Casemiro: El brasileño terminó su contrato con el Manchester United y no lo dudó: el histórico centrocampista firmó un vínculo con el Inter Miami de Lionel Messi y se enfrentará con Atlético de San Luis, Rayados y Club León.
Casemiro ya debutó con Inter Miami (Getty Images)
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- Allan Saint-Maximin: El extremo viene de un buen semestre en el Lens pero no continuó en el equipo francés y firmó un contrato con Charlotte FC. Será el rival de Pumas, Atlas y Pachuca.
- Brais Méndez: El centrocampista español llegó a través de una compra del Columbus Crew a la Real Sociedad y se enfrentará con Atlas, Pachuca y Pumas en el torneo.
- Bénie Traoré: El extremo de Costa de Marfil fue comprado por 9 millones de dólares por el New York City y será el rival de Santos Laguna, Cruz Azul y Necaxa.
- Eric Bailly: El defensa de 32 años, con pasado en el Manchester United y Villarreal, firmó como agente libre con el Columbus Crew y se enfrentará con Atlas, Pachuca y Pumas.
- Vincent Janssen: El delantero neerlandés, ex Rayados, Tottenham y otros equipos, llegó como agente libre con Portland Timbers y se cruzará con Puebla, América y Xolos.
Todavía quedan varios días de mercado en la MLS así que es posible que una o más figuras firmen con algún equipo norteamericano. Aunque si sucede lo más factible es que ya no lleguen a sumar minutos en la fase de liga y tengan que hacerlo en la fase de eliminación de la Leagues Cup 2026.
En síntesis
- La Leagues Cup 2026 inicia este martes 4 de agosto con cruces Liga MX-MLS.
- Lionel Messi, Antoine Griezmann y Robert Lewandowski disputarán el torneo continental en la MLS.
- Casemiro y Vincent Janssen destacan entre los ocho nuevos refuerzos de la liga norteamericana.