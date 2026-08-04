Lionel Messi es la cara visible de la MLS, pero varias figuras se sumaron al argentino en este mercado para enfrentarse a los equipos mexicanos.

La Leagues Cup 2026 se pone en marcha este martes 4 de agosto. Es decir que se disputarán numerosos partidos entre equipos de la Liga MX y la MLS en busca del título. La liga del país vecino ya tenía muchas figuras y en este mercado se han sumado otras más.

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Lionel Messi es la cara visible de la MLS desde su llegada en julio de 2023 y Atlético de San Luis, Rayados y Club León se enfrentarán con el argentino. A falta de 28 días para que cierre el mercado de la liga norteamericana se produjeron ocho nuevas llegadas de figuras de renombre.

Las ocho nuevas figuras de la MLS

Antoine Griezmann : El francés finalizó su contrato con el Atlético de Madrid y firmó como agente libre en Orlando City, equipo que se enfrentará con Rayados, Atlético de San Luis y Club León.

: El francés finalizó su contrato con el Atlético de Madrid y firmó como agente libre en Orlando City, equipo que se enfrentará con Rayados, Atlético de San Luis y Club León. Robert Lewandowski : Después de quedar libre en el Barcelona, el delantero de 37 años fichó por el Chicago Fire. El polaco se cruzará con Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul.

: Después de quedar libre en el Barcelona, el delantero de 37 años fichó por el Chicago Fire. El polaco se cruzará con Necaxa, Santos Laguna y Cruz Azul. Casemiro: El brasileño terminó su contrato con el Manchester United y no lo dudó: el histórico centrocampista firmó un vínculo con el Inter Miami de Lionel Messi y se enfrentará con Atlético de San Luis, Rayados y Club León.

Casemiro ya debutó con Inter Miami (Getty Images)

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Allan Saint-Maximin : El extremo viene de un buen semestre en el Lens pero no continuó en el equipo francés y firmó un contrato con Charlotte FC. Será el rival de Pumas, Atlas y Pachuca.

: El extremo viene de un buen semestre en el Lens pero no continuó en el equipo francés y firmó un contrato con Charlotte FC. Será el rival de Pumas, Atlas y Pachuca. Brais Méndez : El centrocampista español llegó a través de una compra del Columbus Crew a la Real Sociedad y se enfrentará con Atlas, Pachuca y Pumas en el torneo.

: El centrocampista español llegó a través de una compra del Columbus Crew a la Real Sociedad y se enfrentará con Atlas, Pachuca y Pumas en el torneo. Bénie Traoré : El extremo de Costa de Marfil fue comprado por 9 millones de dólares por el New York City y será el rival de Santos Laguna, Cruz Azul y Necaxa.

: El extremo de Costa de Marfil fue comprado por 9 millones de dólares por el New York City y será el rival de Santos Laguna, Cruz Azul y Necaxa. Eric Bailly : El defensa de 32 años, con pasado en el Manchester United y Villarreal, firmó como agente libre con el Columbus Crew y se enfrentará con Atlas, Pachuca y Pumas.

: El defensa de 32 años, con pasado en el Manchester United y Villarreal, firmó como agente libre con el Columbus Crew y se enfrentará con Atlas, Pachuca y Pumas. Vincent Janssen: El delantero neerlandés, ex Rayados, Tottenham y otros equipos, llegó como agente libre con Portland Timbers y se cruzará con Puebla, América y Xolos.

Todavía quedan varios días de mercado en la MLS así que es posible que una o más figuras firmen con algún equipo norteamericano. Aunque si sucede lo más factible es que ya no lleguen a sumar minutos en la fase de liga y tengan que hacerlo en la fase de eliminación de la Leagues Cup 2026.

En síntesis

La Leagues Cup 2026 inicia este martes 4 de agosto con cruces Liga MX-MLS.

inicia este martes 4 de agosto con cruces Liga MX-MLS. Lionel Messi, Antoine Griezmann y Robert Lewandowski disputarán el torneo continental en la MLS.

disputarán el torneo continental en la MLS. Casemiro y Vincent Janssen destacan entre los ocho nuevos refuerzos de la liga norteamericana.