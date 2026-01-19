¿Quién es Bruno Zapelli? El posible refuerzo del Club América

El Club América ha logrado algo impensado y es que en estos tres partidos que ha disputado del Clausura 2026 no ha podido conseguir ni un solo gol. Ante esto, se han dado una serie de nombres que podrían ser el próximo refuerzo de las Águilas, pero André Jardine decidió quedarse callado y sólo mencionar que sí se está haciendo la labor para conseguirlo.

Fue este domingo cuando en ESPN, el periodista Héctor Huerta dio a conocer que el fichaje que están buscando en el conjunto azulcrema es precisamente un volante y que juega en el Athletico Paranaense de Brasil, por lo que comenzó a sonar un nombre en especial entre los aficionados americanistas, el de Bruno Zapelli.

“Falta un jugador, un refuerzo que está por llegar y no ha llegado, pero está por llegar, me hace falta un buen jugador, todavía tenemos a un refuerzo, estaba exigiendo la llegada de un volante, él quiere un 10 y no ha llegado y está tardando mucho en llegar y no lo quieren traer, vale 5 millones de dólares, está jugando ahorita en Brasil, juega en el Athletico Paranaense…” Héctor Huerta en ESPN

¿Quién es Bruno Zapelli?

Bruno Javier Zapelli Maldonado es un jugador de 23 años de edad nacido en Córdoba, Argentina. Se desempeña como mediocampista ofensivo en el Athletico Paranaense de Brasil. El “Mago” como se le apoda utiliza justamente el dorsal 10 en su actual plantilla e hizo su debut en 2020 con Belgrano, donde permaneció hasta 2023.

Formó parte de las inferiores del Villarreal en España estando un par de años con el “Submarino Amarillo”. Hasta el momento ha conseguido un título con Belgrano en 2022 y el Campeonato Paranaense en 2024. Suma un total de 35 partidos disputados donde ha sumado un total de 6 asistencias y sólo 4 anotaciones. Es un creador a la ofensiva, tiene versatilidad en jugar incluso en izquierda o derecha, tiene un buen pie derecho y es bueno para la gambeta y manejo en espacios reducidos.

