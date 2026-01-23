Richard Sánchez dio por finalizada su etapa en Racing Club de Avellaneda. El centrocampista paraguayo había recalado en La Academia luego de su exitoso paso por América, donde marcó goles importantes en finales y se consagró tricampeón.
Sin embargo, su estadía en Argentina no resultó como esperaba y ahora encontró un nuevo lugar en América. Puntualmente, Sánchez regresa al club que lo vio nacer: Olimpia de Paraguay. “Siempre dije que mi sueño era volver a casa”, manifesó Richard en su presentación.
“Estoy en el momento justo. Necesito el cariño de la gente. Jugar, tener minutos, estar cerca de mi familia”, añadió el futbolista de 29 años. Y completó de cara al Mundial 2026: “Tengo el sueño de volver a la Selección (de Paraguay)”.
Richard Sánchez firmó con Olimpia a préstamo por un año y con opción de compra. De esta manera, se apagó la ilusión tanto de los aficionados de Tigres UANL como los de América que deseaban verlo nuevamente con la playera de Las Águilas.
Todos los títulos que ganó Richard Sánchez con América
- Torneo Clausura 2023-24
- Torneo Apertura 2023-24
- Campeones Cup 2023-24
- Torneo Apertura 2024-25
Richard Sánchez celebra un título con América (GETTY IMAGES)
En síntesis
- Richard Sánchez regresa a Olimpia tras finalizar su etapa en Racing.
- El volante firma a préstamo por un año con opción de compra.
- Su meta es volver a la Selección de Paraguay para el Mundial 2026.