Por qué Cota no jugará el América vs Puebla

En unos momentos el Club América tendrá que medirse ante Puebla en el Estadio Banorte para disputar la Jornada 6 del Apertura 2026. La alineación oficial tardó en salir, por lo que puso a pensar que seguramente habría modificaciones, tomando en cuenta los rumores de salidas que últimamente se han dado, así como las recuperaciones.

Publicidad

De esta manera, Guillermo Almada sorprendió, ya que venía con Rodolfo Cota como su arquero titular y esta noche lo puso como suplente. Aunque para muchos la razón esperada sería por darle la posibilidad a Luis Ángel Malagón que está regresando, la realidad es que no fue así, sino que después de tanta actividad decidió darle descanso.

¿Por qué no juega Rodolfo Cota hoy?

Hay que recordar que el guardameta ha sido clave en la Leagues Cup y como se vienen las Semifinales, Cota estaría siendo el suplente esta noche, así, Fernando Tapia estaría tomando el lugar. No es Malagón, ya que esta mañana fue titular con la Sub 21 y al parecer aún no está listo para mantenerse en el primer equipo por su lesión.

Al considerar que aunque Puebla ha sacado puntos importantes, es uno de los rivales más a modo que se le puede presentar a América y fue la oportunidad para descansar al arquero. Además, son los líderes del torneo y se sabe que tras no haber conseguido títulos internacionales en los últimos años podrían priorizar su otro torneo.

Publicidad

En síntesis