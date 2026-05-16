Revelan que nuevo portero reemplazaría a Rodolfo Cota

Ante la posibilidad de que Carlos Acevedo o Fernando Tapia se queden en el primer equipo, sale un nuevo arquero.

Muchos seguidores del Club América señalaron a Rodolfo Cota de ser el responsable de que el conjunto no clasificara a las Semifinales ante Pumas por errores puntuales que tuvo en algunos de los goles. El tema es que justamente esta situación llega justamente cuando el futbolista termina su préstamo con las Águilas.

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Las opciones más sonadas

La renovación es casi imposible dentro del Nido, la espera está en recuperar a Luis Ángel Malagón, aunque por el momento se busca un suplente. En las últimas horas, se dio a conocer que Carlos Acevedo sería uno de los nombres que suena para el arco azulcrema de cara al Apertura 2026, un portero con experiencia que podría.

Pero en la cantera tienen a Fernando Tapia, quien ya ha salido del equipo con la intención de crecer y ahora ha vuelto a la Sub 21, pero sueña con un lugar en el primer equipo. Lamentablemente, ha tenido malos momentos en el arco con equivocaciones que lo evidenciaron y quizá eso le habría restado la posibilidad para llegar.

Un portero “tapado” de la cantera

Algunos aficionados comenzaron en redes sociales a pedir a Tapia como primer portero del equipo, pero fue ahí donde el periodista de TUDN, Gibrán Araige dio a conocer una noticia sobre un canterano “tapado” que sería la opción para reemplazar a Rodolfo Cota, pero no reveló el nombre del arquero, mencionando que luego contaría quién es.

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Ante esto, varios aficionados comenzaron a hacer sus predicciones mencionando a Max Serrano, Paolo Bedolla y a porteros que ya han estado antes en el primer cuadro como Hugo González y Guillermo Ochoa, aunque por el momento se desconoce quién podría tener la oportunidad de ocupar ese lugar en el Apertura 2026.

En síntesis

El guardameta Rodolfo Cota finalizó su préstamo con el Club América tras la eliminación.

finalizó su préstamo con el Club América tras la eliminación. El periodista Gibrán Araige reportó un canterano “tapado” para reemplazar al arquero titular.

reportó un canterano “tapado” para reemplazar al arquero titular. El portero Carlos Acevedo suena como opción para el arco azulcrema en el Apertura 2026.