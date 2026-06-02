La jugada maestra que le hizo León al América con Rodolfo Cota

Rodolfo Cota se afianzó en el Club América debido a la lesión de Luis Ángel Malagón, aunque ya venía siendo el arquero titular en amistosos y algunos de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, tras la eliminación en los Cuartos de Final del Clausura 2026, fue uno de los señalados por la derrota del conjunto azulcrema.

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Es por esta razón que se habló de la posibilidad que al terminar el préstamo en este mes de junio podría regresar con el Club León. Pero eso no pasará, porque hace unas semanas se confirmó que en Coapa le darán continuidad al arquero, por lo que llegarán a una negociación con la escuadra de La Fiera para que lo mantengan en la plantilla.

Jugada maestra de León con América

Entre los nombres de porteros que estaban en el radar del equipo azulcrema en caso de que Cota se fuera estaba Óscar García, el guardameta juvenil del León que veían con grandes aptitudes e incluso lo llamaron entre la lista de los 55 elegidos de Javier Aguirre, es por eso que podría concretarse su llegada a un equipo como las Águilas.

El tema aquí es que como la directiva azulcrema dejó en claro que Cota continuaría en el equipo, lo que está haciendo el equipo esmeralda es precisamente blindar al “Gato” García, encaminando todo a su renovación para que así Cota se quede con el equipo de André Jardine, mientras el juvenil se mantiene con Javier Gandolfi.

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Con esto, el equipo de León logró dejar fuera a uno de los arqueros que desde hace tiempo ya no formaba parte del equipo como lo es Cota y le darán la oportunidad de renovar hasta 2029, según César Luis Merlo, a García, haciendo ese cambio generacional en el arco y además obteniendo algo por Rodolfo de parte del América.

En síntesis