Una apuesta sin empate, o "Draw No Bet" (DNB), es una forma inteligente de apostar en deportes donde solo hay dos posibles ganadores. En México, su popularidad ha ido creciendo debido a que ofrece una capa extra de seguridad a los jugadores.

Una apuesta sin empate, o “Draw No Bet” (DNB), es una forma inteligente de apostar en deportes donde solo hay dos posibles ganadores. En México, su popularidad ha ido creciendo debido a que ofrece una capa extra de seguridad a los jugadores. ¿Pero qué es exactamente la apuesta sin empate? Es simple: si el resultado del partido es un empate, la casa de apuestas devuelve el dinero. Te contamos los detalles a lo largo de esta guía.

¿Cómo funciona la apuesta sin empate?

Una apuesta sin empate representa una oportunidad atractiva si quieres evitar la incertidumbre de un resultado nivelado, es decir, un empate. Esta opción elimina el riesgo de perder la apuesta si el evento deportivo termina sin un ganador claro. En pocas palabras: si se produce un empate, la casa de apuestas te reembolsará el monto apostado.

Entender y utilizar las apuestas sin empate puede ser clave si deseas mejorar tus estrategias de apuestas deportivas. ¿Por qué? Pues porque proporciona una forma de salvaguardar tus fondos y evita la frustración de no obtener ningún retorno por un resultado empatado.

Si eres nuevo y no estás familiarizado con el mundo de las apuestas deportivas, aquí tienes un ejemplo claro:

Imagina que apuestas en un partido de fútbol de la Liga MX entre Monterrey y Tigres. Si colocas una apuesta 1X2 por la victoria de Monterrey y termina en empate, desafortunadamente perderías la apuesta. Sin embargo, con una apuesta sin empate:

Si apuestas por la victoria de Monterrey y este gana, cobras tus ganancias.

Si resulta un empate, no pierdes ni ganas nada porque recibes tu inversión inicial de vuelta.

En contraste con otros tipos de apuestas deportivas, como las apuestas combinadas o las apuestas handicap, donde hay más variables en juego, la DNB simplifica mucho el proceso.

¿Cómo hacer una DNB en fútbol?

La apuesta sin empate o “empate apuesta no válida” es una opción inteligente si disfrutas al apostar en fútbol. En México, donde este deporte mueve pasiones, la DNB es bastante popular por su simplicidad y la protección que ofrece frente a un potencial empate.

Por si te estás preguntando cuál es el paso a paso para colocar un pronóstico de este tipo, aquí tienes la guía detallada:

Seleccionar un partido: el primer paso es elegir un juego donde creas que hay un claro favorito, pero existe un riesgo de empate. Investiga: es vital investigar ambos equipos. Resultados anteriores, lesiones actuales o cualquier factor externo que pueda influir en el resultado del partido. Elige una casa de apuestas: busca una casa de apuestas confiable que ofrezca la opción de apuesta sin empate. Los operadores que te recomendamos en nuestro sitio ofrecen esta modalidad y también promociones de bienvenida interesantes para nuevos jugadores. Realiza la apuesta: una vez decidido por un equipo, haz tu apuesta seleccionando la opción DNB. Así, solo dos resultados son posibles: si tu equipo gana, también ganas la apuesta; si hay un empate, recuperas el monto apostado en tu boleto. Confirma y espera el resultado: confirma tu selección y mantente atento al desarrollo del partido para ver si tu pronóstico resulta ser favorable.

¿Es ventajosa la apuesta sin empate en la Liga MX?

La DNB se puede usar en cualquier campeonato o liga deportiva donde se admita el resultado de empate. Es decir, puedes utilizarla en fútbol, como en Champions League, Copa del Mundo, Copa Libertadores, Copa América, Europa League, etc. También en fútbol americano o rugby, Sin embargo, no estará disponible en competiciones donde el empate no sea una posibilidad, como torneos de tenis o la NBA de basquetbol.

En fútbol, las ventajas son obvias. Este método evita preocupaciones adicionales por los frecuentes e imprevistos finales empatados del fútbol. Por ejemplo, supongamos que hay un encuentro entre Pumas UNAM contra Chivas Guadalajara y crees que Pumas tiene grandes posibilidades de ganar por su reciente desempeño en casa. Pero también sabes que Chivas ha empatado varios partidos fuera de casa esta temporada. Si decides colocar una Apuesta Sin Empate a favor de Pumas UNAM:

Si Pumas gana, ganas tu apuesta.

Si termina en empate, o hay problema; recibirás reembolsada tu inversión inicial.

Si Chivas gana, perderás tu pronóstico.

Estrategias para apuestas sin empate

Como en cualquier modalidad de apuestas deportivas, es importante seguir ciertas estrategias y prestar atención a consejos claves para maximizar las probabilidades de ganar. Estas son algunas recomendaciones que conviene tener en cuenta:

Investiga antes de apostar: antes de realizar una apuesta, la investigación es fundamental. Analiza las tendencias y estadísticas recientes de los equipos involucrados. Si un equipo ha estado empatando frecuentemente, una apuesta sin empate puede ser particularmente beneficiosa, ya que protege tu inversión en caso de otro empate.

Conoce el estado actual del equipo: mantente al tanto del estado físico y mental del equipo por el que vas a apostar en fútbol o cualquier otro deporte. Factores como lesiones importantes o problemas internos pueden influir notablemente en el desempeño del equipo y, por ende, en el resultado final.

Apuesta con criterio: no te dejes llevar únicamente por tu intuición o lealtad a un equipo. Considera todos los datos objetivos antes de colocar tu apuesta para asegurarte de tomar la decisión más informada posible.

Gestiona tu bankroll: usa cuidadosamente tu dinero destinado a las apuestas (bankroll). Colocar demasiado en una sola apuesta puede ser arriesgado. Mejor opta por hacer varias apuestas pequeñas y gestionables (stake).

Compara cuotas entre diferentes casas: las cuotas pueden variar significativamente entre diferentes casas de apuestas. Busca siempre aquellas que ofrezcan las mejores condiciones y promociones para tus DNB.

Consejos extras al apostar DNB

En adición a las recomendaciones anteriores, estos consejos específicos también pueden impulsar tus ganancias: