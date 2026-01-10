De nueva cuenta veremos al Barcelona y al Real Madrid pelear por un título. En esta ocasión el conjunto blaugrana quien logró eliminar al Athletic Club busca quitarle ese campeonato de la Supercopa de España a la escuadra blanca. Estos últimos llegaron aquí después de dejar fuera al Atlético de Madrid en una acalorada eliminatoria.

Publicidad

Publicidad

Aunque de la mano de Xabi Alonso, el equipo ya logró vencer a los de Hansi Flick este es un duelo en el que ninguno se puede confiar, ya que el mínimo error puede arrebatarles todo. Aunque el Barcelona estuvo durante algunos minutos con la baja de Lamine Yamal, lo recuperó más tarde, mientras que el Real Madrid tuvo la ausencia total de Kylian Mbappé.

¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Real Madrid?

Este enfrentamiento se llevará a cabo en Arabia Saudita, especialmente en el King Abdullah Sports City, un recinto que se encuentra en Yeda. El duelo será este domingo 11 de enero a las 13:00 horas del centro de México y será transmitido especialmente en nuestro país mediante la cadena de Sky Sports, aunque alrededor de otros países también habrá transmisión.

México: Sky Sports

Sky Sports Argentina, Paraguay y Uruguay: Flow Sports

Flow Sports Estados Unidos: ESPN

ESPN Colombia: Win Futbol

Win Futbol Centroamérica: Sky Sports

Sky Sports España: Movistar+, M+, LaLiga TV

Publicidad

Publicidad

Horarios del partido de la Supercopa de España

México (Centroamérica): 13:00 horas

13:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos: 11:00 PT/ 14:00 ET

11:00 PT/ 14:00 ET Colombia y Perú: 14:00 horas

14:00 horas Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Venezuela: 15:00 horas

La actualidad de los equipos

El Real Madrid viene de vencer en LaLiga al Betis con una goleada de 5-1 lo que los pone con 45 puntos en el segundo lugar de la competencia. Y el próximo miércoles tendrá que disputar los Octavos de Final de la Copa del Rey ante el Albacete.

ver también La tentadora e inesperada oferta que podría sacar a Thibaut Courtois del Real Madrid

Por su parte, el Barcelona en la Liga de España venció al RCD Espanyol con un 0-2 y se coloca como líder de la competencia con 49 unidades. El próximo jueves tendrá que enfrentarse ante el Racing de Santander en los Octavos de Final de la Copa del Rey.

Publicidad

Publicidad

En síntesis