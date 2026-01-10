De nueva cuenta veremos al Barcelona y al Real Madrid pelear por un título. En esta ocasión el conjunto blaugrana quien logró eliminar al Athletic Club busca quitarle ese campeonato de la Supercopa de España a la escuadra blanca. Estos últimos llegaron aquí después de dejar fuera al Atlético de Madrid en una acalorada eliminatoria.
Aunque de la mano de Xabi Alonso, el equipo ya logró vencer a los de Hansi Flick este es un duelo en el que ninguno se puede confiar, ya que el mínimo error puede arrebatarles todo. Aunque el Barcelona estuvo durante algunos minutos con la baja de Lamine Yamal, lo recuperó más tarde, mientras que el Real Madrid tuvo la ausencia total de Kylian Mbappé.
¿Cuándo y dónde ver el Barcelona vs Real Madrid?
Este enfrentamiento se llevará a cabo en Arabia Saudita, especialmente en el King Abdullah Sports City, un recinto que se encuentra en Yeda. El duelo será este domingo 11 de enero a las 13:00 horas del centro de México y será transmitido especialmente en nuestro país mediante la cadena de Sky Sports, aunque alrededor de otros países también habrá transmisión.
- México: Sky Sports
- Argentina, Paraguay y Uruguay: Flow Sports
- Estados Unidos: ESPN
- Colombia: Win Futbol
- Centroamérica: Sky Sports
- España: Movistar+, M+, LaLiga TV
Horarios del partido de la Supercopa de España
- México (Centroamérica): 13:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas
- Estados Unidos: 11:00 PT/ 14:00 ET
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Ecuador: 14:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas
La actualidad de los equipos
El Real Madrid viene de vencer en LaLiga al Betis con una goleada de 5-1 lo que los pone con 45 puntos en el segundo lugar de la competencia. Y el próximo miércoles tendrá que disputar los Octavos de Final de la Copa del Rey ante el Albacete.
ver también
La tentadora e inesperada oferta que podría sacar a Thibaut Courtois del Real Madrid
Por su parte, el Barcelona en la Liga de España venció al RCD Espanyol con un 0-2 y se coloca como líder de la competencia con 49 unidades. El próximo jueves tendrá que enfrentarse ante el Racing de Santander en los Octavos de Final de la Copa del Rey.
En síntesis
- Barcelona y Real Madrid jugarán la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita.
- El partido será este domingo 11 de enero a las 13:00 horas (Centro de México).
- La transmisión del encuentro en México será exclusiva a través de la cadena Sky Sports.