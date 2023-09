Conor Benn se sintió cómodo en el peso más alto de su carrera, pero podría volver a su división natural de peso welter en un futuro cercano.

Sin embargo, podría cambiar de opinión en caso que se reviva la pelea contra Chris Eubank Jr., en un encuentro de segunda generación.

"Claro que sí, es una pelea interna masiva. Los fans británicos lo quieren, así como todos los fans del mundo. Quiero hacerle un favor al mundo (y vencer a Eubank", comentó Benn a un grupo de reporteros en el Reino Unido.

"Quizás pueda bajar a 147 y capturar títulos mundiales allí, tengo grandes peleas en esa división. Todos los cinturones de peso welter están en Estados Unidos. Podría volver a Estados Unidos muy pronto. Si no, la única excepción es subir a 160, o volver a 147”, resaltó.

Benn estuvo fuera del ring por 17 meses, para volver con una victoria por decisión unánime ante Rodolfo Orozco en diez asaltos, siendo la primera pelea de Benn después de la polémica por sus pruebas de drogas positivas hace poco menos de un año.

El británico debía enfrentarse a Eubank con un peso máximo de 157 libras el pasado 8 de octubre en The O2 en Londres, pero el encuentro se canceló cuando Junta de Control de Boxeo Británica (BBBofC) retiró la sanción por una prueba de drogas positiva de Benn por la sustancia clomifeno.

Benn durante el año pasado intentó limpiar su nombre, pese a que el proceso resultó en una ausencia del ring de 17 meses en toda su carrera. También incluyó una suspensión provisional impuesta por el Antidopaje del Reino Unido (UKAD) y una suspensión temporal emitida por la Asociación de Comisiones de Boxeo (ABC) en Estados Unidos. Sin embargo, ambos fueron levantados hace poco.

Benn estuvo la mayor parte de su carrera en peso welter, donde se muestra con mayor comodidad. Las esperanzas de una nueva pelea contra Eubank, quien milita en peso mediano, siguen en veremos, siendo el 23 de diciembre la fecha más temprana para que puedan celebrar su tan esperado encuentro.

"Si no sucede, he pasado por tantas cosas en el último año y medio que si no es por mí, se me pasó. Si no es por mí, las puertas están cerradas. Ahí es donde estoy y es como lo veo", sostuvo Benn sobre una posible pelea en Eubank Jr.