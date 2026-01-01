¿Por qué no juega Mohamed Salah en Liverpool vs. Leeds por la Premier League 2025-26?

Liverpool y Leeds United abren la jornada del jueves de la Premier League para darle un cierre a la fecha 19 en Anfield Road. El conjunto comandado por Arne Slot viene en levantada luego de un difícil tramo en la temporada y desde las 11:30 hs (CDMX) tendrán la chance de sumar nuevamente tres puntos para asentarse en el cuarto puesto.

Los Reds vienen de tres victorias consecutivas y en el día de la fecha reciben al 16° de la tabla, por lo que en los papeles se presenta como un partido accesible para el local. Sin embargo, Liverpool no podrá contar con una de sus figuras: Mohamed Salah.

¿Por qué no juega Mohamed Salah en Liverpool vs. Leeds?

Salah tuvo un reciente conflicto público con Arne Slot por su falta de protagonismo en el equipo y ahora no fue parte de la convocatoria de Liverpool para el partido con Leeds United. Sin embargo, su ausencia no tiene que ver ni con dicha interna ni con una lesión.

Por el contrario, el Mohamed Salah se pierde el partido de la Jornada 19 de la Premier League porque se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones con la Selección de Egipto. De hecho, su país quedó puntero de grupo con siete unidades, una más que Sudáfrica.

En síntesis