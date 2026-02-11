Es más que sabido que uno de los puntos más fuertes de México ha sido el boxeo. A lo largo de su historia, distintos pugilistas se encargaron de llevar la bandera nacional a lo más alto del mundo, con numerosos títulos y presentaciones que pasaron a la posteridad. De esto es consciente la presidenta Claudia Sheinbaum, quien decidió implementar una nueva medida que busca potenciar el futuro de los más jóvenes.

Publicidad

Publicidad

De qué se trata “Boxeando por la Paz”

En conjunto con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, Sheinbaum anunció la creación de un nuevo programa llamado “Boxeando por la Paz”, el cual consta de beneficiar a 5.000 boxeadores profesionales con una paga mensual de 9.500 pesos mexicanos. El fin es permitirles desarrollarse mientras obtienen una recompensa por el tiempo invertido y sacrificado.

La intención es que den clases y que puedan acercar el deporte a los más pequeños además de mantener el ritmo de competencia personal. “Son 5.000 boxeadores y boxeadores profesionales van a recibir un salario mínimo, más de 9.500 pesos mensuales. Aparte, ellos van a seguir desarrollando sus habilidades para poder competir y le van a dar clases, por lo menos una hora diaria a niños, niñas, jóvenes. 100,000 jóvenes, 5000 boxeadores profesionales”, expresó la propia presidenta.

“La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha reafirmado su compromiso con la juventud y el deporte al presentar la iniciativa Boxeando por la Paz. Este ambicioso proyecto, integrado al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, busca utilizar el boxeo como el eje central para la reconstrucción del tejido social y la promoción de una vida sana“, comentó el propio CMB.

Publicidad

Publicidad

Claudia Sheinbaum encabeza un nuevo proyecto en conjunto con el boxeo. (GETTY IMAGES)

Y además agregó: “En palabras de la Presidenta Sheinbaum, el objetivo es claro: Acercar el deporte a quienes más lo necesitan, transformando las calles en espacios de aprendizaje y superación personal. El programa permite que los profesionales del ring se conviertan en figuras aspiracionales para la niñez, fomentando la paz”.

De esta manera, se busca iniciar un nuevo capítulo en la vida de los mexicanos, quienes saben que contarán con el deporte como una herramienta fundamental de sustento y desarrollo. En las próximas semanas o meses el tiempo juzgará el éxito de un proyecto que desea encontrar puntos positivos para que las nuevas generaciones se formen a nivel personal y deportivo sobre un cuadrilátero.

Publicidad

Publicidad

ver también Canelo Álvarez sobre una pelea de revancha con Dmitry Bivol: ¿Por qué no?

En síntesis