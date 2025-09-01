Una de las mayores críticas que se le hace a Canelo Álvarez en su carrera está directamente relacionada al tipo de rivales que ha tenido el mexicano a lo largo de su trayectoria. Aunque el mundo del deporte respeta su prestigioso récord de 63-2-1, lo cierto es que se señala al tapatío porque se lo acusa de elegir a sus contrincantes, en vez de enfrentarse a los mejores. Uno de los que dice esto es Juan Manuel Márquez y uno de los que defiende a Saúl es Mauricio Sulaimán.

El presidente del CMB respalda de manera firme la carrera de Canelo, ya que Álvarez es una de las máximas figuras del Consejo Mundial de Boxeo. Por esa razón, al ver las críticas reiteradas de una leyenda como Márquez, que están dirigidas hacia la falta de equidad que siente por momentos al ver como, en ocasiones, Saúl no enfrenta a rivales mandatarios, sino todo lo contrario, eligiendo sus mejores ofertas.

El polémico cruce de ideas entre Mauricio Sulaimán y Juan Manuel Márquez

En línea con esto, Sulaimán salió al cruce y trató de envidioso a Juan Manuel, afirmándole que Canelo es un caso excepcional en el boxeo, que nadie consiguió lo que tiene el tapatío y que eso le otorga algunos privilegios. Sin embargo, lo que afirma Mauricio es que solamente existen porque se los ganó, debido a su grandeza sobre el cuadrilátero.

“No seas tan envidioso, Juan Manuel, hablas como si no vieras la trayectoria de Canelo. Los hechos hablan por sí solos, lleva 14 años como campeón mundial, ha vencido a 21 campeones y siempre se ha respetado el reglamento. Cuando no lo hizo, como con Golovkin, se le retiró el título. No hay favoritismos, hay hechos”, expresó Sulaimán en ProBox TV.

Juan Manuel Márquez recibió una dura respuesta por parte de Mauricio Sulaimán. (IMAGO)

Por su parte, Márquez había comentado: “Cuando un peleador decide con quién pelea se rompe la justicia deportiva, eso afecta a quienes han trabajado para ganarse su oportunidad en el ring. Hay muchos boxeadores que esperan una chance legítima y no la reciben porque Canelo elige a sus rivales”.

“No es envidia, es defender el boxeo, yo respeto a Canelo como boxeador, sé lo que ha logrado, pero critico la manera en que se manejan ciertos privilegios. El boxeo tiene que ser justo para todos, no solo para las figuras”, añadió.