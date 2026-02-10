Está claro que Canelo Álvarez se encuentra en un momento de recuperación, que la derrota sufrida ante Terence Crawford lo obliga a tener que dar un golpe fuerte en la mesa para no continuar perdiendo prestigio en el deporte. Por esa misma razón, Saúl está detrás de un reto interesante para cuando regrese a la acción en septiembre, incluida la posibilidad de concretar una revancha con Dmitry Bivol.

Publicidad

Publicidad

En la famosa pelea que Canelo tuvo con el ruso en 2022, el nivel del tapatío lució muy por debajo de lo esperado y lo que argumentó el propio Saúl es que no se encontraba en plenitud física. Sin embargo, por alguna razón, una nueva pelea jamás se volvió a oficializar.

Canelo Álvarez no descarta una revancha con Terence Crawford

El hecho de que Álvarez haya querido extender su dominio en los supermedianos sin tener intención de regresar a los semipesados imposibilitó un desquite. Ahora, luego de varios años, el excampeón del mundo afirmó que la puerta a un nuevo episodio con Bivol siempre está abierta.

Publicidad

Publicidad

“No, no es un capitulo cerrado, ¿Por qué no? Veremos en el futuro. Tiene sentido. ¿Por qué no? Como digo, siempre me gustan los retos y… ¿Por qué no? Tal vez”, expresó Canelo en conversación con The Ring cuando le preguntaron si se había olvidado por completo del ruso.

Si bien los nombres que más suenan para enfrentar a Canelo son los de Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli, porque se trata de perfiles interesantes para lo que necesita la carrera del mexicano en este momento, una revancha con Bivol seduce a más de uno, sobre todo al público que desean ver un final de carrera de Álvarez entrenando a los mejores pugilistas del mundo.

ver también No le importa el retiro: Canelo Álvarez le exige la revancha a Terence Crawford

En síntesis

Canelo Álvarez busca una revancha contra Dmitry Bivol tras su reciente derrota ante Crawford.

busca una revancha contra tras su reciente derrota ante Crawford. El boxeador mexicano contempla regresar a la acción profesional durante el mes de septiembre .

. Los pugilistas Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli figuran como posibles oponentes para el tapatío.

Publicidad