Hay quienes dicen que Saúl El Canelo Álvarez ya comenzó ganándole a Caleb Plant el combate de unificación absoluta de títulos mundiales en la división de peso súper mediano que, concretamente, comenzará en un par de horas en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La referencia jocosa tiene que ver con el bochornoso episodio que ambos peleadores protagonizaron durante la rueda de presentación oficial del combate, hace ya varias semanas.

VER EN VIVO Y EN DIRECTO LA PELEA DE CANELO ÁLVAREZ VS. CALEB PLANT

En aquel entonces, los campeones mundiales comenzaron intercambiando algunos insultos, hasta que Canelo Álvarez lanzó un golpe que impactó contra el rostro de Plant, que devolvió el ataque sin la misma puntería. El tapatío diría luego que reaccionó ante una ofensa del estadounidense a su madre y por eso tiró el puñetazo que le ocasionó a este un corte por debajo del ojo.

En la previa de la pelea más importante de su carrera, el entrenador del campeón mundial de la FIB Justin Gamber se refirió a los riesgos que existen en relación a que un nuevo golpe de Canelo Álvarez en la zona pueda reabrir esa vieja herida y complicarle la pelea a su pupilo.

"Me sorprendería si la herida se abriera. Pero si eso pasara, no me preocuparía por la zona en que está", dijo en diálogo con BoxingScene. Y agregó: "Estaba un poco nervioso al principio porque no sabía cuál podría ser la gravedad de la situación. Afortunadamente fue algo superficial".

Gamber dijo que le da tranquilidad que el corte haya sido por debajo del ojo y no por encima, ya que en caso de reabrirse la sangre no brotará impidiéndole la visión. "El hecho de que sangre en sí mismo no constituye un riesgo del que debamos preocuparnos en exceso", aseguró.