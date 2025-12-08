Javier Aguirre quiere llegar al Mundial 2026 de la mejor manera y por eso busca que México afronte la mayor cantidad de amistosos posibles antes del comienzo del torneo. Por ejemplo, el Tri se enfrentará en marzo con Portugal y Bélgica durante la Fecha FIFA.

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, y al igual que sucedió en 2025, la Selección Mexicana está organizando amistosos fuera de la Fecha FIFA. En este caso el Vasco no podrá contar con jugadores como Raúl Jiménez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Santiago Giménez, entre otros, porque están en Europa.

De acuerdo a lo revelado por Carlos Rodrigo Hernández, periodista de Fox Sports, México jugará dos amistosos en enero y uno en febrero. En enero los rivales serían Panamá y Bolivia, mientras que el equipo de Javier Aguirre se enfrentaría a Islandia en febrero.

¿Dónde serán los amistosos?

Según lo informado, los amistosos frente a Panamá y a Bolivia serán fuera de México, pero el partido contra Islandia se espera que se lleve a cabo en el Estadio Corregidora de Querétaro, lo que significaría el regreso del Tri a jugar en casa después de la polémica por los abucheos en el encuentro contra Uruguay en el Estadio Corona.

Publicidad

Publicidad

Panamá sería uno de los rivales de México (Getty Images)

Y si bien Javier Aguirre no podrá contar con sus figuras de Europa, la Liga MX apoya al Tri y el Vasco disputaría estos amistosos con los mejores jugadores del torneo nacional. Con respecto a los rivales, Panamá se clasificó al Mundial 2026, Bolivia tiene que jugar el repechaje en marzo e Islandia no logró ganarse un boleto.

ver también Tuca Ferretti sentenció el futuro de México en el Mundial 2026: “No gana ninguno”

Después de enfrentarse con estos tres contrincantes, México jugará ante Portugal y Bélgica en marzo y luego, según palabras de Duilio Davino, la idea es que el Tri juegue amistosos tanto en mayo como en junio antes del partido inaugural frente a Sudáfrica.

Publicidad

Publicidad

En síntesis