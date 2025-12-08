Es tendencia:
La predicción de Novak Djokovic sobre el Mundial 2026: México finalista ante este poderoso rival

La estrella del tenis mundial, Novak Djokovic, sorprendió a todos al asegurar que México llegará hasta la final del Mundial 2026, donde enfrentaría nada menos que a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Por Ramiro Canessa

Djokovic reveló que México jugará la final de la Copa del Mundo.
© Getty ImagesDjokovic reveló que México jugará la final de la Copa del Mundo.

Hay muchos deportistas muy importantes que siempre sus palabras generan ruido más que la de otros por lo grande que han sido a lo largo de su carrera, sea cuál sea el deporte.

Uno de ellos es Novak Djokovic, uno de los tenistas más importantes de la historia que sigue dando que hablar con 38 años y que está dispuesto a seguir ganando títulos a pesar de que su nivel no es el mismo que el que tuvo hace años atrás.

Uno de los eventos que se acerca y que todo el mundo estará expectante es el Mundial 2026, que será en México, Estados Unidos y Canadá. El Tri será anfitrión y espera poder hacer una buena competición y estar al menos entre los ocho mejores países, y por qué no soñar con el título del mundo por primera vez.

Mientras tanto, Djokovic reveló que México será finalista. El serbio sorprendió a todos al señalar que ve al combinado mexicano llegando hasta el último partido del torneo, algo que nunca ha sucedido en su historia y sus declaraciones llamaron la atención.

¿Qué fue lo que dijo Djokovic?

La predicción que hizo Djokovic llamó especialmente la atención por venir de una figura tan respetada del deporte mundial. Sus palabras llegaron en un momento en el que México busca recuperar confianza y demostrar que puede competir de igual a igual frente a selecciones de mayor jerarquía.

“Voy a ser atrevido con mi pronóstico, voy con Portugal venciendo a México en la Final. Sé que hay otros equipos, pero dije que sería atrevido y me quedo con eso, Portugal ante México en la Final del Mundial”, expresó el tenista.

En síntesis

  • Novak Djokovic predijo que la selección de México jugará la Final del Mundial 2026.
  • El tenista serbio pronosticó que Portugal vencerá a México en la Final del próximo Mundial.
  • El Mundial 2026 se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
