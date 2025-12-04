Promesa del box mexicano muere tras ataque con machete: ”Te llevaste tu 3-0, mi campeón”

El boxeo está de luto tras conocerse la peor noticia. El pasado martes 2 de diciembre se confirmó el fallecimiento de Josué David Hernández, un joven de apenas 20 años que perdió la vida de manera trágica en medio de un conflicto familiar que terminó de la peor manera posible.

La causa de la muerte de Josué David Hernández

Según informaron las autoridades que investigaron para entender lo sucedido, Hernández quedó envuelto en una situación en la que intentó defender a su hermana de los ataques de su cuñado. Sin embargo, el hombre decidió atentar contra la vida de Hernández de manera letal, atacándolo en múltiples ocasiones con un arma blanca. Posteriormente escapó.

Hernández era un joven que realizaba deporte hace unos largos años. Desde los 15 que estaba adentrado en el boxeo y sobre él había muchas esperanzas, ya que los elogios eran múltiples en relación a lo que mostraba sobre el cuadrilátero. Había llegado a realizar distintas sesiones de sparrings, con el objetivo principal de llegar a concretar su debut profesional en 2026.

Posterior a conocerse la noticia, su entrenador se expresó vía redes sociales y conmovió a todos con sus palabras. Aunque sus palabras fueron duras, Titán Hernández recordó a su muchacho con emoción, lamentó su partida y aseguró que continuará en el camino del deporte para intentar conseguir lo que se habían propuesto juntos.

“Hoy me despierto con la fuerte y triste noticia de que ya no estás. Mi amigo, mi hermano, mi compañero de corridas. Tantos sueños por cumplir… Tantas pláticas y toda la confianza que nos teníamos mutuamente para cumplirlo todo. Una parte de mi corazón se va contigo. Solo Dios sabe por qué suceden este tipo de cosas… Me duele mucho tu partida y voy a trabajar tan duro para cumplir todas las metas que teníamos juntos. Te quiero mucho Josué David Hernández y que Dios te reciba en su santo reino. Te llevaste tu 3-0, mi campeón… Es momento de brillar en el cielo, mi rey”, manifestó Rodríguez en un sentido mensaje.

En síntesis