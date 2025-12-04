Daba la impresión de que el cruce entre Terence Crawford y el CMB ya había tocado su punto más alto, pero las declaraciones de Mauricio Sulaimán dejaron en claro que la novela todavía tiene capítulos por escribirse. Aunque el organismo decidió despojar a Crawford del título supermediano por no cumplir con las obligaciones reglamentarias, su presidente asegura que la puerta no está cerrada, siempre y cuando Bud esté dispuesto a seguir las reglas que ignoró.

La fractura se hizo pública durante la 63ª Convención del CMB, donde se anunció que Crawford no habría pagado los 300.000 dólares correspondientes al 0.6% de su bolsa en la pelea contra Canelo Álvarez. Horas después, Bud encendió aún más la polémica con un video en redes sociales en el que criticó duramente al organismo y su presidente. Sulaimán, sin embargo, eligió mantenerse al margen: asegura que no lo vio ni piensa verlo.

La dura respuesta de Sulaimán a Terence Crawford

“Si alguna vez vuelve a pelear por el CMB y quiere acatar las reglas, será más que bienvenido. Muy lamentable. Me han dicho que es muy agresivo, de muy baja clase. Me da pena, pero no me importa. Recibí mil mensajes de apoyo por la convención, de unidad y felicidad. No voy a permitir que un mensaje negativo envenene mi mente y mi corazón”, expresó Sulaimán en iFL TV.

Terence Crawford fue despojado de su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. (GETTY IMAGES)

Aun así, el presidente del CMB reconoce que la decisión fue dolorosa. Retirar un título nunca es la opción deseada, pero sostiene que no tenían otra alternativa. Y pese a todo, insiste en que no habrá una guerra personal con Crawford: el Consejo, recuerda, existe para los boxeadores, y Bud sigue siendo uno de ellos.

Por otor lado, añadió: “Me dolió su acción porque obligó al CMB a tomar una decisión que no queremos tomar. Hoy, en el WBC Cares, firmamos una figura de él como un mensaje de cariño y buenos deseos. Porque él es un boxeador, y nosotros estamos aquí para los boxeadores”.

Si la paz llegará o no entre ambas partes, es otra historia. Pero lo que está claro es que este conflicto, lejos de apagarse, sigue sumando tensión a un final de año que parecía destinado a la calma.

