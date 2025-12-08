La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX sigue su curso y apenas quedan dos partidos para conocer al nuevo campeón de la Primera División de México. Toluca sacó del camino a Rayados y Tigres UANL hizo lo propio contra Cruz Azul en las Semifinales.

Ambos equipos buscan agrandar su palmarés en una definición inédita y que enfrenta a los dos conjuntos que más puntos sumaron en la Fase Regular. Por un lado, los Diablos Rojos van por su título 12° en lo que respecta a la Liga nacional. Por el otro, los Felinos quieren su 9° estrella en el certamen local.

Sin embargo, la institución escarlata saca pecho por una estadística en la que es el mejor de México, incluso por delante de América. El equipo ha llegado a su Final N°14 en torneos cortos, superando a los capitalinos que quedaron en 13 gracias a sus cuatro últimas apariciones en los últimos dos años.

Por otro lado, la escuadra felina tiene 12 definiciones por el campeonato, quedando muy cerca del primer lugar. Los de Antonio Mohamed tienen un balance es de ocho títulos y cinco subtítulos, una efectividad del 61% en este tipo de instancias. Su última coronación fue en el Clausura 2025, con un global de 2-0 sobre América.

Tigres es el tercer equipo con más finales en la Liga MX en torneos cortos. Su efectividad también impresiona con seis títulos y cinco subcampeonatos, para un 54% de rendimiento en el partido decisivo. Su última aparición fue en el Apertura 2023, una derrota en global por 4-1 contra los Azulcremas.

Toluca tiene como objetivo ir por el bicampeonato

Otra cuestión a la que también apuntan los de rojo en este mismo formato de torneos cortos es la de convertirse en el quinto equipo en hilvanar dos títulos de manera consecutiva, algo que es para un grupo de privilegiado tras lo hecho por Pumas UNAM, León, Atlas y América.

En síntesis