El venezolano Kelvinyer Salazar se medirá a Santiago Domínguez en un choque pactado a ocho asaltos en la categoría de peso welter, en una cartelera que se presentará el próximo sábado 4 de noviembre en Polideportivo de Cartago en Costa Rica.

La pelea es promocionada por Golden Boy Promotions y será transmitida por DAZN.

El encuentro estelar de la velada será protagonizado por la campeona mundial unificada de peso mínimo de la FIB y la OMB, Yokasta “Yoka” Valle, quien defenderá sus títulos mundiales contra la ex dos veces campeona mundial de peso mínimo de la FIB y la OMB, la mexicana Anabel “Avispa” Ortiz en combate a 10 asaltos.

Resto de la cartelera:

Avious Griffin vs.Noberto Casco, 8 rounds, peso welter

José Alvarado vs. Moisés García, 8 rounds, peso ligero

Julio Miranda vs. Dennis Espinoza, 8 rounds, peso gallo

Maricela Cornejo vs. Cynthia Lozano, 8 rounds, peso mediano femenino

Joshua Jiménez vs. Nicasio Campos, 6 rounds, peso ligero

Antonio Flores vs. TBA, 6 asaltos, peso ligero junior

Merari Vivar vs. TBA, 4 rounds, peso gallo femenino

Yamil Luna vs. Por confirmar, 4 rounds, peso welter junior