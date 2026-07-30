Ahora o nunca: el mensaje de Naoya Inoue a Bam Rodríguez para concretar una pelea

Si hay una pelea que el boxeo quiere ver, esa es la de Naoya Inoue vs. Bam Rodríguez. El Monstruo Japonés limpió por completo el peso supergallo y está dispuesto a esperar por el estadounidense, quien compite dos divisiones más abajo. En ese sentido, el asiático envió una especie de ultimátum para que se concrete el enfrentamiento a principios del próximo año o adiós.

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Para Inoue, tener una pelea con Rodríguez es importante, pero tampoco será determinante para decidir sus pasos a seguir o congelar su carrera esperando esta posibilidad. En ese sentido, Naoya se expresó en las últimas horas y afirmó que esperará a Bam hasta febrero de 2027 para tener el tan ansiado combate o sino se irá a competir al peso pluma (una división más arriba todavía).

Inoue le puso fecha a la espera a Bam Rodríguez

“No es que esté particularmente aferrado a Bam. Si Bam dice que quiere seguir peleando un tiempo más en peso gallo, entonces yo ya estoy pensando en desafiar la división pluma. Pero si puede hacerse alrededor de febrero, entonces lo haré. Sin embargo, si se retrasa aún más, no hay necesidad de que esté tan aferrado a Bam, y de todas formas no lo estoy. Yo seguiré mi propio camino”, expresó Inoue.

Jesse Bam Rodríguez es el gran objetivo de Naoya Inoue. (GETTY IMAGES)

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Y además agregó: “Francamente, todavía puedo dar el peso de las 122 libras, pero si llega el momento de subir a pluma, definitivamente significará exigirme para dar ese paso. Si Bam quiere hacerlo, entonces esperaré. Todo depende ahora de los movimientos de Bam. Si la pelea llega a realizarse, tendré que ser cauteloso, porque solo estaría sobreestimando a Bam… Al final, mi tamaño físico es muy parecido al suyo. No sabré cómo influirá eso en el resultado hasta que realmente peleemos. Pero si enfrento a Bam, estaré muy motivado”.

En ese sentido, queda resta esperar por la decisión de Rodríguez. Inoue ya movió sus cartas para dejar en claro que está en condiciones de llevar a cabo la contienda, pero ahora todo depende de la joven estrella estadounidense. El boxeo está a la expectativa de saber si se terminará realizando la pelea más esperada por el deporte.

En síntesis

El boxeador Naoya Inoue lanzó un ultimátum para concretar una pelea contra Bam Rodríguez.

lanzó un ultimátum para concretar una pelea contra Bam Rodríguez. El pugilista japonés esperará al estadounidense hasta febrero de 2027 para realizar el combate.

para realizar el combate. Si el enfrentamiento no se concreta, Inoue subirá a competir al peso pluma.