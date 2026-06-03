Naoya Inoue vs. Bam Rodríguez: la pelea más esperada del boxeo en negociaciones

El boxeo se encuentra en tiempos de organizar las peleas más espectaculares posibles. La irrupción de Turki Al-Alshikh en el mundo del deporte ha generado que los mejores del pugilismo compartan el cuadrilátero y es allí donde aparecen los nombres de Naoya Inoue vs. Jesse Bam Rodríguez.

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El japonés, campeón absoluto del peso supergallo, ha demostrado un dominio tal en la división de las 122 libras que le allanó el camino para ascender en búsqueda de conquistar una nueva categoría. Rodríguez continúa extendiendo su reinado en los supermosca, dos divisiones por debajo de Naoya y, sin grandes rivales a la vista para ambos, crece la expectativa por enfrentarlos.

¿Es posible una pelea entre Naoya Inoue y Bam Rodríguez?

En ese sentido, se expresó el promotor Eddie Hearn, quien confirmó su deseo de que Inoue y Bam se suban al mismo ring. Para el británico, las negociaciones se encuentran en un ritmo capaz de permitirle a los aficionados ilusionarse con poder disfrutar de este pleito antes de que finalice el año.

Eddie Hearn confirmó negociaciones entre Naoya Inoue y Bam Rodríguez. (GETTY IMAGES)

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En relación a las agendas de uno y otro, Inoue enfrentó a Junto Nakatani a principios de mayo y lo venció por decisión unánime de forma categórica. Por su parte, Bam tiene programado un duelo para mediados de mes contra Antonio Vargas en Glendale en su debut en el peso gallo, con el cinturón AMB en disputa.

“Turki Al-Alshikh, Netflix… Hemos hablado con ellos. Quieren ver la pelea. Es la pelea más importante para Inoue, sin duda alguna. Es una pelea enorme para Japón. Jesse puede vencerlo y sería un movimiento increíble convertirse en campeón mundial de cuatro divisiones. Con Usyk probablemente ya en las últimas y después de casi perder contra Rico Verhoeven, es básicamente el número 1 y el número 2, libra por libra, peleando entre sí”, le comentó Hearn a The Ring.

De esta manera, será cuestión de esperar a las novedades sobre un duelo que promete transformarse en uno de los más grandes de los últimos tiempos. Los estilos de Inoue y Rodríguez de ir hacia adelante y demostrar un nivel avasallante los convierten en dos figuras capaces de estelarizar cualquier cartelera.

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En síntesis