¿Por qué se retiró Terence Crawford? Las razones detrás del alejamiento de la leyenda

Pocos entienden qué es lo que pasó, cuáles fueron las razones que llevaron a Terence Crawford del boxeo cuando parecía que tenía todo para agrandar su legado a gusto y piacere. El estadounidense entendió que este era el mejor momento para decirle adiós al deporte, por lo que a continuación te contamos los motivos que Bud tuvo en cuenta para asumir que su tiempo ya había pasado.

Crawford se quedó sin nada para darle al boxeo

Cuesta entender que luego de destronar a Canelo Álvarez de los supermedianos y con todo el boxeo rendido a sus pies, Crawford haya decidido retirarse, pero esa es solo una mirada de la situación. Teniendo en cuenta que ya son 38 los años de Terence, para él ya no quedaban metas importantes que conseguir después de demostrarle al mundo lo que es capaz de hacer.

Pocos lo creían capaz de derrotar a Canelo el pasado mes de septiembre, pero lo hizo y con una contundencia jamás vista de un rival de Álvarez. Esto le generó cobrar una notoriedad que no había tenido nunca en su carrera, pero lejos de aprovechar esto a su favor para obtener contiendas más lucrativas, Bud reflexionó demasiado y no encontró motivos para seguir.

Más cerca del retiro que otra cosa y tras haber conseguido todo lo que se propuso en su carrera, todo lo que pudiera haber obtenido de gloria deportiva hubiese sido un extra. Lo más importante y lo que siempre soñó ya lo ganó, por lo que se puede afirmar que su camino estaba hecho. Por otro lado, el hecho de haber ascendido tanto de peso para llegar a enfrentar a Canelo (tres divisiones de un tirón) también es una circunstancia que pasó factura en su físico, por lo que no se trata de un aspecto que se deba pasar por alto.

No existió tentación económica ni pelea tan atractiva capaz de convencer a Crawford de permanecer en el deporte. Bud se siente satisfecho con todo lo logrado y su decisión está tomada. Será interesante ver quién toma la posta del legado que deja, aunque definitivamente que será un protagonista que se ganó un lugar entre los más grandes de la historia del deporte.

En síntesis

Terence Crawford se retira oficialmente del boxeo a los 38 años de edad.

se retira oficialmente del boxeo a los de edad. El boxeador estadounidense derrotó a Canelo Álvarez el pasado mes de septiembre .

el pasado mes de . Crawford subió tres divisiones de peso para su último enfrentamiento ante el mexicano.

