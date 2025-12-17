Sin Terence Crawford: ¿Quién puede ser el próximo rival de Canelo Álvarez?

La noticia del retiro de Terence Crawford llegó al boxeo de manera inesperada. Tras derrotar a Canelo Álvarez se esperaba que el estadounidense decidiera intentar continuar extendiendo su legado, pero lo que entendió Bud era que ya no tenía más nada para dar ni conseguir, por lo que colgó los guante para siempre. Esto dejó a Saúl sin su tan deseada revancha, la cual estaba dispuesto a buscar para septiembre de 2026, por lo que ahora el panorama se ha abierto a múltiples opciones.

Publicidad

Publicidad

Con todos los títulos de los supermedianos vacantes y sin dueño, Canelo está en condiciones de recuperar su reinado más pronto que tarde. En el horizonte no aparecía nadie más peligroso que Crawford para detener sus aspiraciones, ya que el resto de protagonistas de las 168 libras parecen estar un escalón por debajo del tapatío.

El futuro de Canelo sin Crawford en el horizonte

En ese contexto, aunque no se descarta que Saúl enfrente a David Benavidez o incluso Artur Beterbiev o Dmitry Bivol en los semipesados, la realidad es que todo indica que Álvarez buscará volver a reinar en los supermedianos. En dicha categoría emergen rivales del calibre de Lester Martínez, Christian Mbilli o Hamzah Sheeraz, siendo este el más destacado para presentar una pelea más intensa y espectacular.

Hamzah Sheeraz aparece como el próximo rival más claro para Canelo Álvarez. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Como ya se sabe, Canelo fue operado de uno de sus codos y su vuelta al cuadrilátero tendrá que esperar mucho más de lo previsto en un primer momento. Saúl aún tiene dos peleas más por cumplir en el contrato con el magnate árabe, Turki Al-Alshikh, por lo que su regreso a la acción es más que esperado. La intención era que se diera en febrero, pero desde el equipo del mexicano ya confirmaron que no será hasta septiembre.

De esta manera, tras desvanecerse el principal deseo de Saúl, será cuestión de rearmar el orden de prioridades para encontrar las mejores peleas que le permitan a Canelo comenzar a terminar su carrera como pasó la mayoría de ella: siendo uno de los campeones más dominantes de los últimos tiempos en el deporte.

ver también Mientras Canelo ganó 250 millones en 2025, lo que recibió Naoya Inoue

En síntesis

Terence Crawford anunció su retiro definitivo tras derrotar recientemente a Saúl Álvarez.

anunció su tras derrotar recientemente a Saúl Álvarez. Canelo Álvarez regresará al ring en septiembre debido a una cirugía de codo.

regresará al ring en debido a una cirugía de codo. El contrato con Turki Al-Alshikh estipula dos peleas pendientes para el boxeador mexicano.

Publicidad