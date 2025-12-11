Jake Paul vs. Anthony Joshua: día, lugar y cómo ver EN VIVO por TV

El próximo viernes 19 de diciembre se paralizará el mundo del boxeo con la pelea que tendrán Jake Paul y Anthony Joshua. Aunque la primer intención de la celebridad era medirse con Gervonta Davis, lo cierto es que el campeón del mundo canceló su participación por problemas legales y esto le abrió las puertas a otro monarca que no dudó en aceptar una propuesta que volvió todavía más atractiva la presentación del youtuber.

Dónde es la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua

El duelo entre Paul y Joshua se llevará a cabo en Miami, más precisamente en el Kaseya Center en el que son locales los Heat de la NBA. En esta sede que albergará más de 20.000 personas, los protagonistas saldrán a escena para mostrarles al mundo sus respectivas intenciones.

Por el lado de Paul, el hecho de superar a una figura de primer nivel como Joshua, quien supo dominar el deporte, le permitiría dejar atrás ese estigma de creador de contenido, sin tener un respeto real por lo que hace dentro del cuadrilátero. En el caso de Anthony, la visibilidad que tendrá esta contienda le puede permitir regresar a las primeras planas que supo ocupar en su mejor época, aunque para eso deberá ganar con contundencia.

Dónde ver la pelea

Aunque muchos esperan que sea una transmisión por TV abierta, lo cierto es que esta pelea será transmitida de forma única y exclusiva mediante Netflix. La plataforma de series y películas se ha adentrado en la industria del boxeo hace tiempo y uno de sus principales exponentes es Paul, razón por la cual Jake volverá a aparecer en la pantalla grande. Un detalle importante es que aquellos que tengan una membresía paga no deberán abonar nada extra para acceder a la velada.

