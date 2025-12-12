Una de las metas de los clubes es estar entre los mejores del mundo. Los equipos compiten por ser los dominadores tanto en los torneos locales como en los internacionales. Para tener un orden, muchos organismos organizan una serie de clasificaciones para tener una noción, desde su punto de vista, de cuáles son los mejores.

Un ranking con mucho reconocimiento en el mundo del futbol es el de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que mes a mes ordena a los clubes en una lista por medio de una serie de puntos otorgados con base en los rendimientos deportivos en los últimos 12 meses.

Con el 2025 transcurrido, PSG lidera la actual tabla publicada en noviembre, seguido por Real Madrid y Chelsea. Para completar el Top-5, Inter y Bayern Munich se suman. El mejor equipo del continente americano que aparece es Flamengo en el puesto 8.

Puesto Club País 76 América de Cali Colombia 77 Corinthians Brasil 78 Copenhague Dinamarca 79 Cruz Azul México 80 Genk Bélgica 81 Friburgo Alemania 82 RS Berkane Marruecos

En el caso de los clubes de México, el mejor posicionado es Cruz Azul, quien está en el lugar 79, que tuvo con la Concachampions 2025 su mayor éxito deportivo en el último año. Con respecto al mes anterior se ubicaba cinco puestos arriba. El plano internacional y un correcto andar en el plano nacional le dio la oportunidad para mantenerse en el Top 100.

Por encima de la Máquina Cementera se ubican clubes como América de Cali de Colombia, Corinthians de Brasil y Copenhague de Dijnamarca. En tanto, por debajo se sitúan equipos como Genk de Bélgica, Friburgo de Italia y el también club marroquí, RS Berkane.

¿Qué otros equipos de la Liga MX aparecen?

Además del cuadro celeste, también aparecen en el listado Rayados (137), Tigres (176), América (219), Toluca (248), Pachuca (344), Pumas UNAM (348) y Chivas (376). Los que no aparecen de la Primera División en el Top 500 del mundo son León, Necaxa, Juárez, Mazatlán, Atlas, Querétaro, Atlético San Luis, Puebla, Santos Laguna y Xolos.

En síntesis