La estadía de Yuki Tsunoda en Red Bull Racing no terminó siendo como el japonés esperaba. El piloto nipón había reclamado por la oportunidad de ser compañero de Max Verstappen en el equipo principal durante años, incluso en la época en la que el asiento de Checo Pérez empezaba a tambalear. Sin embargo, cuando esta chance llegó, no estuvo a la altura.

Tsunoda reemplazó a Liam Lawson luego del Gran Premio de China 2025, pero sufrió lo mismo que Checo y el propio Lawson. El segundo coche de Red Bull pasó de ser una garantía para el Campeonato de Constructores a una auténtica pesadilla desde que figuras importantes como Adrian Newey o Jonathan Wheatley abandonaron el equipo.

Yuki no fue la excepción y terminó perdiendo su butaca para la temporada 2026 luego de terminar 17° en la tabla de posiciones con apenas 32 unidades (contra los 421 puntos de Verstappen), solamente por encima de Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto y Jack Doohan.

¿Por qué Yuki Tsunoda fracasó en Red Bull Racing?

En una entrevista para DAZN Japón, el piloto de 25 años aseguró que su bajo rendimiento tuvo que ver con que la prioridad siempre la tuvo el coche de Verstappen. “Gianpiero Lambiase es uno de los ingenieros más impresionantes con los que he trabajado. También supervisaba mi chasis, pero si Max tenía problemas, la prioridad debía estar allí”, comenzó diciendo Yuki.

Gianpiero Lambiase y Yuki Tsunoda (GETTY IMAGES)

Acto seguido, completó: “Mi equipo de ingenieros es muy capaz, pero simplemente tiene menos experiencia, así que a veces necesitábamos ayuda. Solo que no siempre podía pedirla. Yo también quería alcanzar ese nivel de comunicación. Pero si primero tienes que consultar algo con otra persona, automáticamente vas un paso por detrás”.

Al margen de ello, Tsunoda también recalcó que la competencia en 2025 estuvo muy fuerte, al punto de catalogarlo como “el año más competitivo en la historia de la F1”. Sobre esto, sentenció: “Una décima de segundo podía significar dos o tres posiciones”.

En síntesis