Terminó el año 2025 para todos los equipos de la Primera División de México a excepción de los finalistas Toluca y Tigres UANL, que cerrarán su año este domingo y se conocerá al campeón del Apertura 2025. Con esto, casi todos los equipos ya piensan en el mercado de pases.

Entras altas y bajas, se dio la salida de dos grandes jugadores con pasado glorioso en el futbol de Europa. James Rodríguez dejó León y Sergio Ramos abandonó Rayados. Los dos excompañeros del Real Madrid se cruzaron en México, pero podrían volver a juntarse.

Y es que acorde a la información del periodista Arturo Máximo Rubin, tanto el volante colombiano como el defensa español habrían sido acercados a Libertad de Paraguay, uno de los equipos más importantes del país y que jugará la Copa Libertadores en 2026.

Aunque el presidente de la institución, Rubén Di Tore, negó el hecho, el acercamiento de los dos futbolistas habría existido y será cuestión que la institución blanquinegra estudie costos y beneficios de una inversión millonaria si decide que lleguen los dos.

De momento no hay nada oficial sobre el futbolista cafetero, siendo que también Millonarios de su país y el AEL Limassol de Chipre, fijaron sus ojos en él. Del lado del español, no se descarta la posibilidad de ir a Inglaterra, teniendo en cuenta que el Manchester United está interesado en él.

¿Cómo fue el 2025 de Libertad de Paraguay?

En lo que respecta al año del Gumarelo, arrancó muy bien, siendo campeón del Apertura 2025 de Paraguay. En tanto, en el Clausura 2025 se desplomó y terminó 7°, muy lejos de los principales puestos. En la Copa Paraguay 2025 cayó muy temprano, en Octavos de Final ante Guaraní por penales. En la Libertadores terminó segundo en su zona y fue eliminado por River Plate de Argentina en Octavos de Final también a través de los penales.

