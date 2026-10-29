Quién es Turki Al-Alshikh, el promotor que llevó a Canelo Álvarez a pelear a Arabia Saudita

Conoce toda la historia detrás del magnate que se encargó de quedarse con el nombre más importante de México en el boxeo.

Detrás del megaevento que presentará a Saúl “Canelo” Álvarez en territorio árabe aparece la figura de Turki Al-Sheikh, la persona más influyente de la industria de los deportes de combate en la actualidad. Nacido en Riad el 4 de agosto de 1981, el consejero del gobierno de Arabia Saudita de 45 años logró modificar las reglas del negocio del boxeo en tiempo récord mediante una billetera sin límites y una capacidad organizativa inédita.

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Su fortuna e influencia política provienen de su estrecho vínculo con la familia real de su país y de su cargo oficial como presidente de la Autoridad General de Entretenimiento. Desde esa posición clave, el dirigente saudí maneja presupuestos multimillonarios destinados al megaproyecto Riad Season, una iniciativa diseñada para posicionar a la nación como la capital mundial de los grandes espectáculos internacionales.

El camino para atraer a la máxima estrella del pago por evento requirió paciencia, negociaciones directas y una oferta económica imposible de rechazar para el entorno del tapatío. Después de organizar veladas históricas en el peso pesado con los nombres más cotizados de la categoría, Al-Sheikh puso su objetivo prioritario en el ídolo de Guadalajara para concretar su desembarco definitivo en Oriente Medio.

La alianza comercial entre ambas partes se selló mediante un acuerdo histórico que sacudió las estructuras del deporte profesional. El trato contempla un paquete de cuatro combates a cambio de una suma aproximada de 400 millones de dólares, una cifra astronómica que garantiza la presencia del mexicano en las carteleras más ostentosas del planeta bajo la firma de la promotora estatal.

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Gracias a esta inyección de capital sin precedentes, el funcionario asiático logró destrabar rivalidades entre empresas competidoras que antes resultaban incompatibles en las mesas de enlace. Con la billetera del Estado saudí y una visión centralizada del espectáculo, Turki Al-Sheikh se consolidó como el hombre más poderoso del negocio de los puños, convirtiendo a Riad en el nuevo epicentro del boxeo mundial.

En síntesis