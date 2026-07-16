Qué es Zuffa Boxing, la nueva promotora que busca revolucionar el boxeo

Conoce los detalles más importante sobre una empresa que llegó con una clara misión: comenzar una nueva era.

Zuffa Boxing es la nueva división de negocios enfocada en el pugilismo creada bajo el ala de la empresa matriz de UFC. Esta firma nació con el objetivo de trasladar el exitoso modelo de las artes marciales mixtas al mundo de las narices chatas. La dirección de la compañía apostó por una estructura organizativa vertical para concentrar los mejores combates en una sola pantalla.

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Todo sobre Zuffa Boxing: historia, dueños y objetivos

El proyecto cuenta con el liderazgo de Dana White, presidente de UFC, quien asumió el control de las operaciones de esta nueva marca. Para consolidar su irrupción en el mercado, el empresario estadounidense selló una alianza estratégica con el asesor saudí Turki Al-Alshikh. Esta sociedad garantiza un flujo de capitales sin precedentes y la infraestructura necesaria para montar espectáculos en Medio Oriente y Estados Unidos.

La promotora inició su camino con una agresiva política de contrataciones que sacudió los escritorios de las firmas tradicionales del sector. Entre sus primeros movimientos, la empresa aseguró el fichaje de estrellas del calibre de Shakur Stevenson y el británico Conor Benn. Estas incorporaciones posicionaron de inmediato a la marca en las divisiones más competitivas y lucrativas de la actualidad.

La lista de figuras sumó también los nombres de Ryan García y el puertorriqueño Edgar Berlanga para jerarquizar su plantilla de atletas. Al unificar a estos peleadores bajo una misma bandera, la compañía eliminó las habituales trabas burocráticas que postergan las grandes peleas por años. El enfoque de la firma apunta a diseñar carteleras atractivas donde los mejores se enfrenten de forma obligatoria.

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El desembarco de Zuffa Boxing plantea un escenario de profunda reestructuración para un deporte históricamente fragmentado por múltiples asociaciones. La industria observa con atención el desarrollo de este modelo de negocios que ya demostró su efectividad comercial en el octágono. Con contratos millonarios y un respaldo financiero sólido, la nueva promotora busca consolidar su monopolio en el corto plazo.

En síntesis