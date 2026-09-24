Todo confirmado: fecha y sede para la pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua

Los británicos están listos para medirse en una de las contiendas más esperadas de los últimos tiempos.

Tras varias semanas de intensas negociaciones, la ansiada choque de pesados entre Tyson Fury y Anthony Joshua ya es una realidad confirmada sobre el papel. La histórica rivalidad británica tendrá su desenlace el próximo 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff, donde ambos colosos subirán al cuadrilátero frente a su público en territorio británico.

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El anuncio oficial de la pelea de Tyson Fury vs. Anthony Joshua

El encargado de oficializar el choque fue el jeque Turki Al-Alshikh, quien remarcó el cumplimiento de su palabra para mantener el espectáculo en el Reino Unido. “Durante 15 años, nadie ha podido concretar esta pelea. En abril dije que cualquier anuncio saldría de mí. Puedo confirmar que Fury vs. Joshua llegará al Reino Unido, tal como se lo prometí a los aficionados británicos del boxeo. Se acabó el tiempo de hablar…”, expresó en sus redes.

Anthony Joshua se medirá con Tyson Fury en Gales. (GETTY IMAGES)

La trastienda de la sede implicó un verdadero rompecabezas logístico para las promotoras. La opción inicial de Wembley se descartó debido a que la plataforma Netflix, dueña de los derechos de transmisión, exigió un horario pasadas las 02:00 de la madrugada británica para encajar en el prime time de Estados Unidos, algo imposible por el toque de queda del recinto londinense. Si bien apareció el Madison Square Garden de Nueva York como alternativa, Joshua y Eddie Hearn hicieron valer la cláusula contractual para pelear en casa.

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En lo deportivo, ambos llegarán con rodaje tras sumar actividad en este 2026. Fury, de 38 años y récord de 36-2-1, volvió tras 16 meses de inactividad para vencer a Arslanbek Makhmudov y detener en siete asaltos a Mariusz Wach. Por su parte, Joshua, de 37 años y números de 30-4, superó dos caídas en el primer asalto ante Kristian Prenga para resolver el pleito en el segundo episodio de su última presentación.

Con la cita pautada en la capital galesa, los dos gladiadores encararán la fase crucial de sus campamentos de entrenamiento. La velada del 11 de diciembre no solo definirá el honor dentro del peso pesado, sino que cerrará una de las novelas más extensas de la historia reciente del deporte.

En síntesis

Tyson Fury y Anthony Joshua pelearán el 11 de diciembre en Cardiff.

pelearán el 11 de diciembre en Cardiff. Turki Al-Alshikh confirmó oficialmente la pelea pesada en el Principality Stadium.

confirmó oficialmente la pelea pesada en el Principality Stadium. Netflix transmitirá en vivo el combate entre ambos boxeadores británicos.