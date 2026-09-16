Atención Canelo Álvarez: Turki Al-Alshikh quiere traer del retiro a Terence Crawford

Desde su irrupción en el mundo del boxeo, Turki Al-Alshikh se ha propuesto materializar las mejores peleas del planeta, y en su ambiciosa agenda tiene un objetivo principal: convencer a Terence Crawford de salir del retiro. De acuerdo con lo revelado por el periodista Mike Coppinger, el jeque árabe contempla al gladiador estadounidense para encabezar al menos dos megacarteleras.

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Las peleas soñadas que quiere concretar Turki Al-Alshikh

Entre las negociaciones más avanzadas de este paquete de combates aparece el tan esperado choque británico entre Tyson Fury y Anthony Joshua, el cual ya está firmado y con fecha tentativa para noviembre, a la espera de confirmar la sede oficial. A su vez, el cruce entre Naoya Inoue y Jesse Bam Rodríguez avanza a paso firme con marzo como fecha límite antes de que el Monstruo nipón suba a las 126 libras, mientras que David Benavidez y Jai Opetaia acordaron medirse en mayo, previo paso del Monstruo Mexicano ante Michal Cieslak en diciembre.

Dentro del abanico de espectáculos que busca concretar la figura saudí también figuran el choque entre Shakur Stevenson y Devin Haney en peso pactado de 144 libras, además del cruce de peso pesado entre Rico Verhoeven y Filip Hrgovic, flamante monarca de la FIB. De todas maneras, el gran anhelo de la prominente figura promotora sigue siendo convencer a Bud Crawford para estelarizar dos noches históricas en el cuadrilátero.

Canelo Álvarez está dispuesto a una revancha con Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

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La primera de las contiendas que proyecta para el norteamericano es una revancha estelar contra Canelo Álvarez, un enfrentamiento que el propio tapatío ha solicitado en reiteradas ocasiones. La segunda alternativa apunta a medirlo contra Ryan García, actual monarca wélter del CMB, aunque esta opción asoma más compleja debido a las diferencias de categoría, considerando que Crawford realizó su última presentación en las 168 libras y luce difícil su retorno a las 147.

Si las negociaciones para definir la sede del pleito entre Fury y Joshua llegan a buen puerto en los próximos días, la primera gran batalla de esta ambiciosa nómina será una realidad este mismo año, abriendo el camino para el ansiado regreso de Crawford.

En síntesis

Turki Al-Alshikh busca convencer a Terence Crawford de salir del retiro deportivo.

busca convencer a Terence Crawford de salir del retiro deportivo. Tyson Fury y Anthony Joshua firmaron su pelea tentativa para el mes de noviembre.

firmaron su pelea tentativa para el mes de noviembre. Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Ryan García son opciones para enfrentar a Terence Crawford.