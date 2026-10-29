El imperio y la fortuna de Canelo Álvarez: millones, marcas y negocios

Saúl comenzó desde 0 y construyó una verdadera fortuna a través de las múltiples puertas que le abrió el éxito deportivo.

Detrás de las bolsas millonarias que cobra en cada velada de boxeo, Saúl “Canelo” Álvarez construyó un entramado empresarial que trasciende por completo el ámbito del deporte. Con ingresos de carrera que superan los 730 millones de dólares según estimaciones financieras especializadas, el pugilista tapatío diseñó una estrategia para multiplicar su patrimonio personal a través de inversiones diversificadas en múltiples sectores de la economía.

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El pilar comercial de su figura pública descansa en una serie de firmas propias creadas para abarcar desde el mercado energético hasta el consumo masivo. Entre sus emprendimientos más destacados figura Canelo Energy, su propia cadena de estaciones de servicio, complementada por la red de tiendas de conveniencia Upper. A este ecosistema se suman marcas como Yaoca, enfocada en bebidas e hidratación deportiva, y VMC, una línea de cocteles listos para tomar a base de tequila con fuerte penetración en el mercado internacional.

Su faceta como inversionista incluye un importante desarrollo dentro del rubro inmobiliario, un área que le reporta rendimientos millonarios de forma recurrente. El tapatío canaliza parte importante de sus ganancias hacia bienes raíces, terrenos de alta plusvalía y complejos residenciales en puntos estratégicos de México y Estados Unidos, buscando garantizar un flujo financiero constante independiente de su actividad sobre el tapiz.

A la par de sus firmas personales, el valor de su imagen genera alianzas de patrocinio con gigantes mundiales de la moda, los licores y los relojes de lujo. Firmas de alta costura como Dolce & Gabbana diseñan prendas exclusivas para sus salidas hacia el cuadrilátero, mientras que marcas de relojería como Roger Dubuis han lanzado ediciones limitadas inspiradas en sus victorias deportivas con piezas valuadas en cientos de miles de dólares.

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El boxeador mexicano busca consolidar un modelo de negocios sustentable con miras al día en que decida colgar los guantes definitivamente. Con empresas registradas que abarcan promotoras deportivas, entretenimiento, gastronomía y tecnología, el ídolo de Guadalajara transformó los puñetazos sobre la lona en la piedra angular de un auténtico imperio corporativo.

En síntesis