Canelo Álvarez reveló la cantidad de dinero que aceptaría por una revancha con Terence Crawford

El tapatío está dispuesto a tener un segundo capítulo de su historia más dura, la cual la dejó sin títulos del mundo.

Canelo Álvarez volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de verse las caras nuevamente frente a Terence Crawford en un cuadrilátero, aunque dejó en claro que la operación dependerá de una bolsa millonaria. El púgil tapatío, que busca sanar la espina tras su caída frente al estadounidense el año pasado, condicionó cualquier negociación a una cifra que refleje la magnitud del espectáculo en el concierto internacional.

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Canelo quiere 100 millones de dólares por una revancha con Crawford

El ex monarca indiscutido de las 168 libras se refirió de forma contundente al monto mínimo que requerirá para sentarse a conversar con los promotores árabes o norteamericanos. “Necesitarían algo más de dinero, pero sí podemos empezar a negociar con 100 millones. ¿Si lo vencería? Sí, ¿por qué no? Nosotros como luchadores siempre queremos la revancha, Él es un gran peleador, pero creo que puedo vencerlo”, aseguró Canelo Álvarez.

La cifra exigida por el boxeador azteca responde a la expectativa comercial que generaría un nuevo cruce entre dos de las figuras más taquilleras de la última década. Tras el primer enfrentamiento que favoreció al estadounidense, la revancha promete un impacto mediático y económico capaz de justificar un desembolso de esa escala. El balón queda ahora en el campo de los inversionistas interesados en montar la cartelera.

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En el aspecto deportivo, el tapatío mantiene la confianza intacta sobre su capacidad para ajustar el plan de pelea y revertir el resultado anterior. A pesar de reconocer la jerarquía técnica de Crawford como uno de los mejores libra por libra del planeta, Álvarez confía en que su preparación y potencia física marcarán la diferencia en un segundo combate dentro de la división de los súper medianos.

Por el momento, el mexicano mantiene la cabeza enfocada en su próximo compromiso del 31 de octubre en Arabia Saudita frente a Christian Mbilli. Sin embargo, la puerta a la revancha contra Crawford quedó formalmente abierta con una cifra clara sobre la mesa: 100 millones de dólares para que la negociación comience a rodar.

En síntesis

Saúl “Canelo” Álvarez exige 100 millones de dólares para negociar con Terence Crawford.

exige 100 millones de dólares para negociar con Terence Crawford. Christian Mbilli será su próximo rival el 31 de octubre en Arabia Saudita.

será su próximo rival el 31 de octubre en Arabia Saudita. Terence Crawford derrotó previamente al boxeador tapatío en su primer enfrentamiento directo.