Faltan solamente dos días para el evento de deportes de combate del milenio. El campeón mundial completo CMB y lineal de boxeo Tyson “The Gypsy King” Fury y el campeón mundial completo lineal de la MMA Francis Ngannou, se enfrentarán este sábado, 28 de octubre en la Kingdom Arena de Riyadh, Arabia Saudita.

La esperada batalla entre gigantes dará inicio a Riyadh Season, uno de los festivales de entretenimiento líderes en el mundo, que se lleva a cabo durante los meses de invierno en la ciudad más grande del Reino.

Promocionada por Queensberry, Top Rank y GIMIK Fight Promotions, la cartelera Fury-Ngannou será transmitida en vivo por Top Rank en ESPN+ PPV en los Estados Unidos comenzando a las 2 p.m. ET/11 a.m. PT. Con un precio de $79.99 en todos los distribuidores, también estará disponible a través de proveedores de pago por evento por cable y satélite.

La cartelera de pago por evento estará repleta de pesos completos y contará con un duelo a 12 asaltos entre los invictos británicos Fabio Wardley (16-0, 15 KOs) y David Adeleye (12-0, 11 KOs), junto con una pelea a 10 asaltos entre el ex campeón mundial completo Joseph Parker (32-3, 22 KOs) y el noqueador canadiense Simon Kean (23-1, 22 KOs).

El demoledor de Montreal, Arslanbek Makhmudov (17-0, 16 KOs), peleará contra Junior Anthony Wright (20-4-1, 17 KOs) en un combate a 10 asaltos, y Moses Itauma (5-0, 3 KOs) abrirá la transmisión de pago por evento en un duelo a seis asaltos contra Istvan Bernath (10-1, 8 KOs).

En la conferencia de prensa del jueves, un evento lleno de acontecimientos que incluyó a un animado John Fury (papá de Tyson), esto es lo que los pugilistas dijeron:

TYSON FURY:

“Es absolutamente increíble estar aquí en el Reino de Arabia Saudita. Estar en el evento estelar es aún más especial. Todos tenemos mucho por lo que estar agradecidos. Hemos recorrido un largo camino para estar aquí. Todo esto ha sucedido en un corto periodo de tiempo. Y ver cómo todo se está desarrollando a cabo es realmente asombroso”.

“Francis Ngannou es un hombre grande. Veo que ha tomado un poco de consejo de mí con la ropa que lleva. Se ve bastante bien. Dicen que la forma más fina de admiración es la imitación. Y ahora lleva su traje sin camisa, ¡y yo inicié eso! Así que, me está imitando. Pero, hay una cosa que digo, y es que muchos imitarán, pero nadie replicará jamás. Porque solo hay un ‘Rey Gitano’”.

“¿Cómo me preparo para un tipo como él? Es bastante difícil. He estado trabajando con SugarHill {Steward} para noquearlo este sábado, y no tengo dudas en mi mente de que lo noquearé”,

“Es un tipo grande y fuerte. Obviamente, tiene mucha pegada. Pero yo también. Yo también soy grande y fuerte. De lo contrario, no sería el campeón mundial de peso completo. Pero creo que hay niveles en este deporte. Y él descubrirá mi nivel la noche del sábado”.

FRANCIS NGANNOU:

“Este es un sueño hecho realidad. Y recuerdo que hace cuatro años, cuando conocí a Mike Tyson, lo único que le pedía fue que estuviera en mi esquina si logro tener una pelea con Tyson Fury. La gente pensó que yo estaba loco. Pensaron que nunca sucedería. Pero aquí estamos. La pelea está sucediendo. Así que, estoy viviendo un sueño. Este siempre ha sido mi sueño. No fue fácil, pero estamos aquí”.

“Quiero agradecer a Tyson Fury por aceptar la pelea y asumir este riesgo porque hay mucho riesgo aquí para él. Podría quedar dormido sobre la lona sábado. Pero aprecio su valentía y le doy las gracias por esta oportunidad”.

“Este campamento ha sido diferente a mis campamentos pasados. Es una experiencia diferente. Sabía que había una montaña frente a mí, por eso comenzamos el campamento más temprano. Y salió bien, pero tener a alguien como Mike Tyson cerca y a mi entrenador Dewey Cooper fue muy útil en términos de cómo abordar este compromiso”.

“Metimos a Mike Tyson, y lo primero que dijo que se quedó en mi mente es cuando me dijo, ‘Escúchame, él tiene dos manos y dos pies como tú.’ Y lo entendí. Y eso es suficiente para la noche del sábado. Tyson Fury es definitivamente el mejor en el boxeo, pero eso terminará la noche del sábado”.

Sábado, 28 de Octubre

Top Rank on ESPN+ Pay-Per-View (2 p.m. ET/11 a.m. PT)

Tyson Fury vs. Francis Ngannou, 10 rounds, peso completo

Fabio Wardley vs. David Adeleye, 12 rounds, peso completo

Joseph Parker vs. Simon Kean, 10 rounds, peso completo

Arslanbek Makhmudov vs. Junior Anthony Wright, 10 rounds, peso completo

Moses Itauma vs. Istvan Bernath, 6 rounds, peso completo

SOBRE RIYADH SEASON:

La capital de Arabia Saudita alberga uno de los eventos de entretenimiento más grandes del mundo cada año durante el invierno. Desde el inicio de la Riyadh Season en 2019, el festival ha recibido a visitantes de todas partes del mundo para disfrutar de miles de conciertos, eventos deportivos, experiencias culinarias y otros eventos culturales únicos. En 2023, la Riyadh Season comenzará el sábado, 28 de octubre con una ceremonia de apertura espectacular y una histórica batalla de boxeo entre Tyson Fury y Francis Ngannou.