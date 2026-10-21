Brujas vs. Lens en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 3 de la Champions League

Brujas y Lens se enfrentan este miércoles 21 de octubre, en el Jan Breydel Stadium, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Brujas recibe a Lens este miércoles 21 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. Brujas y Lens llegan con la misma necesidad: sumar para no quedar afuera de la pelea por los puestos de arriba en esta nueva Champions League de formato liga.

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Con apenas tres puntos cada uno después de dos fechas, ninguno se puede dar el lujo de regalar otro traspié si quiere meterse entre los mejores de la tabla general.

La actualidad de ambos equipos

El Brujas llega golpeado en el orgullo pero con un triunfo reciente que le devuelve algo de confianza: ganó 4-3 como visitante ante el Inter en un partido de ida y vuelta. Antes había caído 2-3 de local frente al Aston Villa, un resultado que lo dejó mal parado en la tabla, donde hoy ocupa el puesto 20.

Lens no pudo capitalizar su buen arranque. Después de ganarle 3-2 al Slavia Praga como visitante, se topó con una floja presentación en su casa y perdió 0-2 frente al Sporting. Está un escalón por debajo del Brujas, en la posición 21, y necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado del grupo que pelea por avanzar.

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Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 10:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 13:00 hs

En síntesis