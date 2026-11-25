Brujas y Liverpool se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Jan Breydel Stadium, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Brujas recibe a Liverpool este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Jan Breydel Stadium. El Liverpool llega golpeado y necesita reaccionar rápido para no complicarse en la tabla general de la Champions. Enfrente tiene a un Brujas que no pierde hace tres partidos y que quiere meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

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Ambos llegan con nueve puntos en cuatro fechas, así que hay algo más que el prestigio en juego: una victoria puede acomodar a cualquiera de los dos entre los mejores del grupo único.

La actualidad de ambos equipos

El Brujas viene de una racha que ilusiona a cualquiera: ganó sus últimos tres compromisos, incluyendo un visita complicada a PSV donde se impuso 2-1. Antes había goleado 3-0 de local a Lens y se dio el gusto de vencer 4-3 al Inter jugando como visitante. Son 9 puntos en 4 partidos y el 11° puesto, una posición que no refleja del todo el nivel que viene mostrando el equipo belga.

El Liverpool, en cambio, llega con la sensación de que algo no cierra. Cayó 3-2 ante Fenerbahce en su visita más reciente, un traspié que corta una seguidilla de buenos resultados: antes había goleado 4-3 a Villarreal en casa y también había sumado de local y de visitante con triunfos de alto puntaje, como el 6-3 ante LASK. Están 10° con los mismos nueve puntos que el Brujas, así que necesitan responder rápido para no quedar relegados en la pelea por la clasificación directa.

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Horario del partido

México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs

Slavia Praga vs. Villarreal — miércoles 25 de noviembre, 11:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis